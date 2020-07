El campeón All Knights, único líder de la Liga latina de League of Legends

Fotografía cedida este domingo por Riot Games, fechada el 7 de marzo de 2020, en la que se observa a integrantes del campeón All Knights, campeón de la Liga Latinoamérica de League of Legends, en Ciudad de México (México). EFE/Cortesía Riot Games

México, 5 jul (EFE).- El campeón All Knights consiguió dos victorias en la semana 3 del torneo Clausura 2020 de la Liga Latinoamérica de League of Legends (LLA) para obtener en solitario el primer puesto de la clasificación.

En su primer día, los caballeros derrotaron a Azules, para sacar ventaja de un punto en la clasificación con los chilenos.

El duelo ante los recién ascendidos fue limpio. All Knights tiró las 11 torretas de sus rivales y se hizo de todos los dragones del mapa, además de sacar una ventaja en el marcador de oro de más de 14.000.

Su cotejo del domingo, ante XTEN Esports no fue tan sencillo. Hasta conseguir el barón al minuto 27, los campeones tenían el juego perdido.

En cuantos a asesinatos, sólo habían logrado dos por 11 de los arqueros, sin embargo, en la pelea por equipos de la máxima bonificación en la Grieta del Invocador, lograron un exterminio.

Tras ello, fueron por su primer dragón de las montañas y concretaron otro exterminio para cerrar el partido por el carril central y asegurar el liderato en solitario con cinco puntos.

Los Azules, que lograron estar en el primer puesto de la clasificación las primeras dos semanas, además de caer ante All Knights, perdieron ante Pixel Esports Club, último puesto de la clasificación.

Pixel tenía un récord de 0 victorias y cinco derrotas, pero un buen juego de su jungla, el chileno Diego 'QQ' Apablaza, quien obtuvo tres asesinatos y cuatro asistencias, la organización mexicana logró su primer punto del Clausura.

Infinity, la otra escuadra que comandaba la LLA, cayó en su primer juego con Rainbow7. El arcoiris necesitó sólo 28 minutos para ganar su tercer punto.

Rainbow7 dominó el juego al ganar los cuatro dragones, conseguir los cinco asesinatos de la partida y una ventaja de oro de más de 9.000.

En su segunda partida, el infinito logró una sufrida victoria ante el subcampeón Isurus, que se extendió hasta los 47 minutos.

El equipo costarricense recurrió a cinco asesinatos de su 'mid laner', el colombiano Sergio 'Cotopaco' Silva, para ascender el segundo puesto de la tabla con cuatro puntos.

Furious Gaming confirmó su buen momento en la tercera semana al sacar su segundo 2-0 de el torneo y colocarse segundo en la clasificación.

La calavera derrotó primero a Pixel con el argentino Nicolás 'Nobody' Ale como su mejor jugador (seis asesinatos y dos asistencias), mientras que el domingo dieron otro golpe de autoridad al vencer al semifinalista Rainbow7.

Tabla de posiciones

Equipo Puntos

All Knights 5

Furious 4

Infinity 4

Azules 3

Rainbow7 3

Isurus 3

Pixel 1

XTEN 1.