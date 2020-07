Dueños minoritarios de los Redskins buscan vender participaciones

Vista del FedEx Field, estadio en el que los Redskins de Washington son locales. EFE/Jim Lo Scalzo

Washington (EE.UU.), 5 jul (EFE).- Los tres propietarios minoritarios de los Redskins de Washington están tratando de vender sus acciones en el equipo porque "no están contentos de ser socios" con el propietario Daniel Snyder.

Lo anterior, de acuerdo con un informe que publica el The Washington Post, citando fuentes familiarizadas con las negociaciones.

Los empresarios Robert Rothman, Dwight Schar y Frederick W. Smith, que en conjunto poseen aproximadamente el 40 por ciento del equipo, contrataron a una empresa de banca de inversión para que busquen posibles compradores, dijo una de las fuentes al The Washington Post.

El desarrollo de las negociaciones se produce cuando el equipo parece cada vez más probable que cambie su nombre en medio de una presión renovada, dado el enfoque nacional en los derechos humanos y la justicia social después de la muerte del afroamericano George Floyd, en Minnesota.

El entrenador Ron Rivera le dijo al mismo periódico el sábado que ha estado trabajando con Snyder en un nuevo apodo del equipo en las últimas semanas.

El equipo anunció el viernes que "se someterá a una revisión exhaustiva" del apodo.