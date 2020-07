Dos fondos de inversión acreedores de Argentina apoyan una nueva oferta de canje

El ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Buenos Aires, 6 jul (EFE).- Gramercy y Fintech, dos de los grandes fondos de inversión acreedores de Argentina, manifestaron este lunes su apoyo a la mejora en la oferta de canje de bonos de ley extranjera por 66.238 millones de dólares que anunció este domingo el país suramericano.

En un comunicado conjunto, Gramercy Funds Management y Fintech Advisory dijeron que acogen con "beneplácito" las mejoras en los términos y las condiciones a la oferta de reestructuración lanzada inicialmente por Argentina el 21 de abril pasado.

"Esperamos apoyar la oferta de Argentina, ya que proporciona la sostenibilidad de la deuda que es crucial para un crecimiento económico duradero, elevado e inclusivo", señalaron los fondos de inversión.

A lo largo de las arduas negociaciones con el Gobierno argentino, Gramercy y Fintech han integrado, junto al Comité de Acreedores de Argentina (Argentina Creditor Committee, ACC), el denominado Grupo de Tenedores de Bonos (Bondholder Group, o BG), tenedores principalmente de bonos de deuda argentinos emitidos después de 2016.

Los otros dos grandes conjuntos de acreedores, el Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos (Ad Hoc Bondholder Group) y el Grupo de Titulares de Bonos de Canje de Argentina (Argentine Exchange Bondholder Group), de posiciones más duras en esta negociación, aún no se han pronunciado sobre la nueva oferta argentina.

MERCADOS OPTIMISTAS

La nueva propuesta, cuyo plazo de adhesión vence el 4 de agosto, fue recibida con optimismo en el mercado.

El índice Merval, el principal de la Bolsa de Buenos Aires, escaló este lunes casi el 9 %, mientras que las acciones argentinas que se cotizan en Nueva York se dispararon hasta un 33 % en esa plaza.

Los títulos públicos argentinos subieron el 3 % promedio en sus cotizaciones en dólares, en tanto que el índice de riesgo país cayó 141 puntos básicos, hasta las 2.403 unidades.

"Ello se debe a que la nueva oferta despertó una positiva expectativa entre los operadores ya que elevaría las chances de ser aceptada mayoritariamente por los acreedores al resultar más atractiva", comentó el economista Gustavo Ber, titular de Estudio Ber.

LA NUEVA OFERTA

Analistas de mercado asignan a la nueva oferta un valor presente neto de entre 53 y 53,7 dólares por cada 100 dólares de deuda a canjear.

"Esto representa una mejora significativa en relación a la oferta previa de abril de 40 dólares, y a las extraoficiales de junio cercanas a los 47 dólares", observó la correduría Portfolio Personal Inversiones en un informe.

La enmienda no sólo mejora el valor neto presente mediante una combinación de factores que incluyen un período de gracia más breve, mayores tasas de interés, menor quita de capital y reconocimiento de los intereses no pagados en estos últimos meses, sino que además incluye ciertas cláusulas legales exigidas por los tenedores de bonos emitidos con los canjes de 2005 y 2010 que quedaron incluidos en esta oferta.

Así, destacó Ber, "crecen las posibilidades de elevar sustancialmente la participación, aún cuando todavía resta conocer la postura de los principales grupos, la cual resulta crucial a fin de poder cerrar una reestructuración exitosa que pueda alcanzar las cláusulas de acción colectiva y evitar lidiar con 'holdouts'", aquellos acreedores que rechacen eventualmente la propuesta y puedan optar por litigar contra Argentina.