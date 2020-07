Desconecta.- Pillan 'in fraganti' a este bebé de 11 meses dando de comer al perro de la familia

06/07/2020 Pillan 'in fraganti' a este bebé de 11 meses dando de comer al perro de la familia. MADRID, 6 jul. (EDIZIONES) Aleace Cunningham, una mujer de 30 años, de Brisbane, Australia, pilló 'in fraganti' a su hijo de 11 meses, Jade, dando de comer en secreto al perro de la familia, Ava, un cruce de Labrador y Rottweiler. SOCIEDAD YOUTUBE/VIDELO/@AVA_THE_LABROTTIE



Jade y Ava comparten una amsitad muy especial y se comportan como auténticos camaradas de fechorías de vez en cuando. Su vínculo es tal, que tal y como Aleace ha llegado a comentar a Caters, la primera palabra que el pequeño dijo no fue ni "mamá" ni "papá", sino Ava.



La hora de la comida es un momento especial para ambos. Mientras Jade se divierte deshaciéndose de la comida que no le interesa, Ava espera debajo de su trona tratando de que nada se desperdicie.



Para evitar esto, Aleace decidió quel la hora de comida de Jade y la hora de paseo de Ava tenían que coincidir de alguna manera. Lo que esta madre no se esperaba era que su hijo encontraría la manera de complacer el apetito de Ava rebuscando en el contenedor de pienso y dándole de comer a su perro.



https://www.youtube.com/watch?v=ltq5IeW-IoU



En un principio, a Aleace le sorprendió que su hijo pudiera siquiera meterse en el recipiente de comida: "Me sorprendió mucho que supiera cómo acceder al contenedor y luego lo encontré muy divertido".