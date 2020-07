Cultura.- Zack Snyder adelanta el papel de Green Lantern en su versión de Liga de la Justicia

30/10/2019 Linterna Verde CULTURA DC COMICS



La versión de Liga de la Justicia de Zack Snyder (Snyder's Cut) que llegará a HBO Max en 2021 promete añadir muchas secuencias y personajes que quedaron fuera del montaje de Joss Whedon para cines. Además de Darkseid y Martian Manhunter, en el Snyder's Cut también estará Green Lantern. ¿En la versión de Hal Jordan o la de John Stewart?



Los planes iniciales de Snyder incluían al menos a una de las dos encarnaciones de Linterna Verde. De hecho, el eslogan de Liga de la Justicia cuando se estrenó en cines era "Unite the Seven", en lo que parece clara alusión al vigilante estelar.



Cuando un fan le preguntó a Snyder en Vero si Green Lantern estaba cercano a volver a la pantalla, el director contestó con un emoji de un guiño, dando a entender que efectivamente así es.



Parece que la presencia de Green Lantern ya es una realidad. Incluso el director Kevin Smith aseguró en una entrevista con ComicBook.com que el personaje ya tuvo un papel en el arte visual de Liga de la Justicia, aunque finalmente quedó fuera del corte de Joss Whedon.



"He hablado con algunos chicos que estuvieron trabajando en el arte visual de Liga de la Justicia, con la gente de efectos visuales", dijo el director de Dogma en un video de Instagram Live. "Vieron las pizarras, muy elaboradas, algunas con dibujos de Jim Lee, que explicaban las tres películas que querían hacer. Pero en algún momento se convirtieron en dos".



"Supongo que el plan era hacer Batman v Superman y Liga de la Justicia 1 y 2", continuó el cineasta. "Vieron a Martian Manhunter y a Green Lantern y cosas así. Está la película que filmaron originalmente y luego la película que vimos. Ahí es donde escuché por primera vez lo que llamamos el Snyder's Cut".



La versión de Liga de la Justicia de Zack Snyder se estrenará en HBO Max en algún momento de 2021.