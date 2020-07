Coronavirus.- Venezuela registra su cifra más alta de casos diarios de la COVID-19 desde el inicio de la pandemia

11/06/2020 11 June 2020, Venezuela, Valencia: People wearing face masks walk on the street, amid the Coronavirus (Covid-19) outbreak. Photo: Juan Carlos Hernandez/ZUMA Wire/dpa POLITICA INTERNACIONAL Juan Carlos Hernandez/ZUMA Wire/ DPA



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha informado este domingo de que se han registrado en las últimas 24 horas 419 casos de la COVID-19, lo que supone la cifra más alta desde que comenzó la crisis sanitaria en el país por culpa de la pandemia.



Maduro ha detallado que de los 419 casos, 332 han sido de transmisión comunitaria, 79 procedentes del extranjero, y otros ocho después de que se hubiera mantenido contacto con viajeros, en relación a los venezolanos que están siendo atendidos en las fronteras.



"Siguen siendo altos los casos importados", ha dicho Maduro, quien ha explicado que han sido detectados en los pasos fronterizos "legales".



No obstante, también ha alertado de que desde el mes de mayo se ha registrado "una explosión" de casos importados, y ha responsabilizado de ello a los 'trocheros', las personas que ayudan a cruzar de manera ilegal los pasos fronterizos entre Colombia y Venezuela.



Maduro ha explicado que aquellas personas que cruzan de manera ilegal a Venezuela no pueden ser registradas por las autoridades y por tanto no pueden acogerse desde un primer momento a los servicios públicos de salud y a las medidas de cuarentena obligatoria que deben cumplir quienes lleguen contagiados.



"Quiero que la familia venezolana me escuche bien, los 'trocheros' han sido los principales transmisores del virus las últimas ocho semanas", ha señalado Maduro durante su comparecencia para informar de la situación de la pandemia en Venezuela desde el Palacio de Miraflores.



"Se calcula que unos 30.000 trocheros han ingresado al país, de los cuales al menos 3.000 están contagiados por la COVID-19, teniendo impacto en el crecimiento de transmisiones comunitarias", ha señalado.



El presidente de Venezuela también ha anunciado que continuará la "cuarentena radical" durante los próximos meses basada en siete días de encierro y otros siete de actividad, pero ha matizado que en aquellos municipios o estados en los que se registren nuevos "brotes alarmantes" se suspenderán las medidas de flexibilización.



Hasta la fecha, el Gobierno de Venezuela ha confirmado 7.169 casos acumulados y 65 fallecidos, después de los dos que han sido registrados en el último día.