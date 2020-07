Coronavirus.- Tokio registra 102 casos de coronavirus en el quinto día consecutivo con más de un centenar de contagios

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Tokio han registrado este lunes otros 102 casos de coronavirus en el que es ya el quinto día consecutivo con más de un centenar de contagios desde el inicio del nuevo repunte de infecciones descubierto tras el levantamiento a finales de mayo del estado de emergencia.



La cifra se ha conocido después de que la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, fuera reelegida para el cargo en una holgada victoria electoral. Tras conocer los resultados de las elecciones el domingo, la propia Koike manifestó que ahora es "crucial" prepararse para una segunda ola de casos debido al creciente ritmo de contagio.



Por su parte, Yasutoshi Nishimura, que se encuentra al frente del equipo de respuesta del Gobierno japonés frente a la pandemia, ha instado a una mayor cooperación por parte de los negocios y empresas de la ciudad y ha recalcado que las autoridades no quieren solicitar más cierres.



La situación en Tokio ha suscitado el interés de expertos en sanidad a medida que médicos y científicos observan la aparición de nuevos brotes de COVID-19 en la región, según informaciones del diario 'The Straits Times'.



Sin embargo, las autoridades japonesas han insistido en que las circunstancias son diferentes actualmente, dado que la mayoría de casos nuevos son jóvenes que no requieren hospitalización.



Tokio anunció la semana pasada un nuevo protocolo de supervisión de los casos, si bien en estos momentos solo el 16,6 por ciento de las camas disponibles en los hospitales están siendo utilizadas para pacientes con COVID-19.