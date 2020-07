Coronavirus.- Tanzania cierra la mayoría de los centros de atención ante el coronavirus citando un descenso de casos

10 March 2020, Wales, Cardiff: Lab technicians handle suspected COVID-19 samples as they carry out a diagnostic test for coronavirus in the microbiology laboratory inside the Specialist Virology Centre at the University Hospital of Wales. Photo: Ben Birchall/PA Wire/dpa



MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Tanzania ha anunciado el cierre de la mayoría de los centros de atención ante el coronavirus existente en el país citando un descenso en el número de contagios, en medio de las críticas a la respuesta ante la pandemia.



La ministra de Sanidad tanzana, Ummy Mwalimu, ha indicado que únicamente 11 de los 84 centros que llegaron a estar abiertos se encuentran operativos en estos momentos, según ha informado el diario 'The Citizen'.



"Estamos agradecidos porque los nuevos casos e infecciones por COVID-19 han descendido de forma significativa en nuestro país", ha dicho, antes de agregar que "la gente no debe dejar de tomar medidas de precaución para evitar una posible propagación del virus".



Así, ha explicado que el último centro cerrado no había registrado nuevos casos desde el 26 de mayo, si bien las autoridades del país africano no han publicado datos oficiales sobre la pandemia desde finales de abril.



El presidente de Tanzania, John Magufuli, dio a principios de junio por superada la pandemia de coronavirus en el país africano tras semanas de críticas a su gestión y durante las que ha sido acusado de no desvelar el impacto real de la COVID-19.



"Quiero dar las gracias a los tanzanos de todos los credos. Hemos estado rezando y ayunando para que Dios nos salvara de la pandemia que ha aquejado a nuestro país y al mundo y Dios nos ha respondido", subrayó ante los feligreses de una iglesia en Dodoma, la capital del país.



A pesar de las declaraciones de las autoridades, la alarma está aumentando entre la población debido a la publicación de vídeos sobre entierros nocturnos en varias zonas del país, lo que ha llevado a sospechar sobre una cifra de víctimas superior a la oficial.