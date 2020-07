Coronavirus.- México registra más de 4.000 nuevos casos y 273 muertes por la pandemia de COVID-19

07/06/2020 07 June 2020, Mexico, Chalco: People attend the funeral of their relatives who died because of the coronavirus (Covid-19) pandemic at a cemetery. Photo: Jacky Muniello/dpa POLITICA INTERNACIONAL Jacky Muniello/dpa



López Obrador niega que se puedan comparar los datos de México con los de España por la diferencia de población



MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El Gobierno mexicano ha informado este domingo de 4.683 nuevos casos y 273 fallecimientos adicionales por la pandemia de COVID-19, que ha dejado ya en México 256.848 enfermos y 30.639 víctimas mortales. México es el octavo país con más casos del nuevo coronavirus de todo el mundo, por encima ya de España.



El presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha asegurado durante su mensaje dominical que no se pueden comparar los datos de México con los que de Francia y España. "Si vemos los fallecidos por millón de habitantes, pues en España desgraciadamente han muerto casi tres (veces) más que en México", ha dicho.



"Hasta ofrezco disculpas al pueblo español, al pueblo francés, porque no podemos estar comparando. Sin embargo, el amarillismo del conservadurismo en México (...) es muy ruin y es importante aclarar las cosas", ha declarado, según el diario 'El Universal'.



La capital, Ciudad de México, es la que región que más positivos acumula hasta el momento, con más de 52.000, según datos del Ministerio de Salud. No obstante, el subsecretario Hugo López-Gatell ha destacado que hay "un descenso progresivo y constante" de casos, con tres semanas ya de descenso en la capital.



López-Gatell ha aprovechado también para felicitar a la alcaldesa, Claudia Sheinbaum, por la orden dada para cerrar los comercios del casco histórico durante el fin de semana. Se trata, ha dicho, de un "ejemplo de decisión ejecutiva", según el diario 'Milenio'.