Coronavirus.- EEUU supera los 130.000 fallecidos por coronavirus y se acerca a los tres millones de contagios

22/05/2020 Un hombre se somete a una prueba de coronavirus en Florida, Estados Unidos POLITICA INTERNACIONAL Greg Lovett/Palm Beach Post via / DPA



MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



Estados Unidos ha superado este lunes los 130.000 fallecidos por coronavirus y se acerca a los tres millones de contagios, en el marco de un repunte de los casos que ha provocado críticas a la gestión de la pandemia por parte del presidente, Donald Trump.



La Universidad Johns Hopkins ha señalado a través de su página web que el país norteamericano ha registrado hasta la fecha 130.007 fallecidos, el doble que el segundo país con más víctimas mortales a causa del virus, Brasil, que en estos momentos está cerca de los 65.000 muertos.



Asimismo, ha manifestado que Estados Unidos ha confirmado hasta ahora cerca de 2,9 millones de contagios del total de casi 11,5 millones a nivel internacional --Brasil, el segundo país más afectado, ha registrado 1,6 millones--, al tiempo que ha agregado que en el país se han recuperado por el momento 906.763 personas, sobre un total de algo más de 6,2 millones de recuperados en todo el mundo.



Por su parte, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) han indicado que la cifra de contagiados y fallecidos es de 2.841.906 y 129.576, si bien por el momento no ha publicado los datos correspondientes al último día.



El organismo ha detallado además a través de su página web que durante los cuatro días anteriores el país ha superado la barrera de los 50.000 casos diarios --con el máximo diario el 3 de julio, con 57.718 contagios--, a la espera de los datos de las últimas 24 horas.



Trump afirmó el sábado que Estados Unidos está "de camino a una formidable victoria" frente al coronavirus. "Nos ha golpeado esta terrible plaga de China y ahora estamos cerca de conseguir salir de ella peleando", manifestó, antes de agregar que el país "va a ser más grande de lo que jamás haya sido".



El mandatario estadounidense señaló además que las autoridades han realizado pruebas "a casi 40 millones de personas" y que "ello ha demostrado que el 99 por ciento de los casos son absolutamente inocuos", si bien no explicó en qué datos se fundamenta su aseveración.



Por su parte, el jefe de Gabinete estadounidense, Mark Meadows, ha defendido durante la jornada que "muchos de los casos son asintomáticos" y que "la cifra del 99 por ciento surge de los datos, que se pueden analizar de distintas maneras", según ha informado la cadena de televisión estadounidense CNN.



"No creo que la intención del presidente fuera minusvalorar (la amenaza que supone el virus), sino decir que hay que analizar el riesgo y verlo de forma apropiada a raíz de hechos y datos", ha argüido, antes de defender que "habrá que ajustar la vida diaria de forma temporal, dado que la ayuda está en camino".



Por último, Meadows ha incidido en que la economía no puede parar con un confinamiento y ha desvelado que Trump podría empezar a firmar órdenes ejecutivas esta semana sobre asuntos relacionados con China, la inmigración y los precios de los medicamentos, sin dar más detalles al respecto.