Coronavirus.- Bukele posterga dos semanas el inicio de la segunda fase de la desescalada en El Salvador

28/05/2020 El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, durante la pandemia de coronavirus



MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha postergado al 21 de julio el inicio de la segunda fase del plan de desescalada tras la pandemia de coronavirus, que estaba previsto que comenzara el 7 de julio.



"Los indicadores de salud respecto a la pandemia del COVID-19 son alarmantes en nuestro país y a escala internacional", ha informado la Casa Presidencial en un comunicado recordando que en El Salvador hay ya 7.777 casos y 217 muertos mientras que el balance global asciende ya a 11,4 millones de contagios y más de 534.000 fallecidos.



"Ante esta realidad, el Gobierno responsablemente ha decidido posponer la vigencia de la segunda fase de reapertura económica y alargar la primera fase", ha explicado la oficina de Bukele.



De acuerdo con el diario salvadoreño 'El Mundo', de esta forma la segunda fase estará vigente entre el 21 de julio y el 3 de agosto, la tercera será del 4 al 17 de agosto, la cuarta regirá entre el 18 y el 31 de agosto y la quinta y última comenzará el 1 de septiembre.



Además, el Gobierno ha aprovechado para pedir a la Asamblea Legislativa, controlada por la oposición conservadora de ARENA e izquierdista del FMLN que apruebe "un régimen de excepción nacional por 15 días, y no de forma focalizada".



"Es lo menos que podemos hacer ante el aumento de casos y el número de fallecidos, aunque lo que en realidad necesitamos es una cuarentena para bajar la curva", ha considerado el presidente salvadoreño.



Bukele ha incidido en que si el Gobierno no ha adoptado una cuarentena nacional como la que ha regido hasta hace poco es porque le han "despojado" de las facultades legales, en alusión al Congreso y al Constitucional.



"Pero aún tenemos el poder legal para regular la reapertura económica, así al menos reduciremos el incremento --aunque sin cuarentena, no podremos evitarlo mucho", ha incidido Bukele en redes sociales.



El Ejecutivo y el Legislativo mantienen un pulso político prácticamente desde el inicio del mandato de Bukele, hace un año, que han reanudado a cuenta de las medidas necesarias para frenar el avance de la pandemia en El Salvador.