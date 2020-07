Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- Los casos de covid-19 continúan aumentando; bancos revisan a la baja las perspectivas de crecimiento, y China podría inflar otra burbuja.

Nuevos máximos

La Organización Mundial de la Salud informó de un máximo de un día en las infecciones mundiales por coronavirus. Irán e Indonesia han registrado la cifra más alta de fallecimientos en 24 horas. Pakistán está emergiendo como otro epicentro en el sur de Asia. Es probable que el impacto económico de la pandemia continúe durante la segunda mitad del año, y un repunte en 2021 ahora parece menos seguro. Hablando de perspectivas para 2021, el apoyo al presidente Donald Trump está cayendo en zonas donde los casos de virus aumentan más rápidamente en EE.UU.

Perspectivas

Debido al levantamiento de las medidas de cierre más lento de lo esperado, los bancos están reduciendo algunos de sus pronósticos de crecimiento para este año. Los economistas de Goldman Sachs Group Inc. revisaron la estimación para EE.UU. en 2020 a una contracción del 4,6%, y rebajaron su pronóstico de desempleo de fin de año al 9%. JPMorgan Chase & Co. cree que los niveles de deuda mundial aumentarán en US$16 billones este año, con lo que el total de préstamos del sector público y privado superará los US$200 billones por primera vez. Los estrategas piensan que ello tendrá un impacto alcista ya que “la mayor parte de esta liquidez eventualmente se inyectará en las bolsas”.

Mercados en China

Los inversores en renta variable china no están esperando a que el aumento del gasto fiscal llegue al mercado de valores antes de dedicarse a comprar. El índice CSI 300 ha sumado un 14% en cinco días, el mayor avance desde diciembre de 2014, un repunte que resultó en una burbuja espectacular (y un posterior colapso) en 2015. Influyentes medios estatales están presionando por un mercado alcista “saludable”. Pero no son solo los especuladores locales los que impulsan la fiebre bursátil. BlackRock Inc., el mayor gestor de activos del mundo, ha dicho que espera que las acciones y bonos en China, y los de sus principales socios comerciales, superen en rendimiento a los mercados emergentes mundiales en los próximos seis a 12 meses.

Optimismo en las bolsas

El entusiasmo alcista de Pekín está ayudando a impulsar la renta variable mundial esta mañana. El índice MSCI Asia-Pacífico ganó un 1,7%, mientras que el Topix de Japón cerró con un 1,6% más. En Europa, el índice Stoxx 600 había avanzado un 1,4% a las 5:50 am, hora de Nueva York, y todos los sectores registraban avances. Los futuros del S&P 500 indicaban un sólido comienzo de la semana en EE.UU. tras el fin de semana festivo, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años era de 0,689% y el petróleo avanzaba.

También hoy...

La lectura final de los servicios de EE.UU. y los PMI compuestos para junio salen a las 9:45 a.m., mientras que el índice ISM no manufacturero se publica a las 10:00 a.m. El pronóstico comercial del segundo trimestre del Banco de Canadá sale las 10:30 a.m. Es una semana importante para los operadores de materias primas. El cobre acapara hoy la atención después de que la estatal chilena Codelco suspendiera los trabajos de construcción en su mayor mina, lo que ayudó a mantener el metal por encima de los US$6.000. Chile publica mañana datos de exportación de junio.

Nota Original:Five Things You Need to Know to Start Your Day

©2020 Bloomberg L.P.