Apoyo a Trump se debilita en áreas donde aumentan casos de virus

(Bloomberg) -- El coronavirus se está disparando en el Cinturón del Sol de tendencia republicana y en los estados del interior, donde las actitudes cambiantes sobre el virus y su manejo por parte del presidente Donald Trump podrían acarrear más problemas para su esfuerzo de reelección.

Nuevos casos han explotado en particular en Arizona y Florida, campos de batalla que Trump debe retener para ganar la reelección. Jacksonville, Florida, donde el presidente reubicó la Convención Nacional Republicana, tuvo la tasa de coronavirus de más rápido crecimiento en cualquier área metropolitana de EE.UU. para la semana que terminó el 4 de julio, según Evercore ISI.

El sitio de la convención fue cambiado después de que Roy Cooper, el gobernador demócrata de Carolina del Norte, se opusiera a celebrar una reunión en Charlotte, como estaba previsto desde 2018, cuando fue la única ciudad que presentó oficialmente una oferta, a plena capacidad.

La caída en el apoyo a Trump se produce cuando el presidente dejó de hablar sobre el virus y las máscaras para centrarse en su lugar casi por completo en la reapertura, una apuesta arriesgada que hasta ahora parece contraproducente.

Ecuestas de Pew Research Center muestran que la aprobación de Trump está disminuyendo más rápido en los 500 condados donde el número de casos ha sido de más de 28 muertes por coronavirus por cada 100.000 personas.

Pew encuestó a los votantes a fines de marzo y a las mismas personas nuevamente a fines de junio, y encontró que el 17% de los que aprobaban al presidente en marzo ahora lo desaprueban.

El cambio se produjo casi por igual entre demócratas y republicanos, hombres y mujeres, y graduados universitarios y no graduados. Pero aquellos que viven en condados con un alto número de casos de virus tenían un 50% más de probabilidades de decir que ya no aprueban a Trump.

Y los votantes mayores, que generalmente se han mostrado conservadores y han respaldado a Trump en el pasado, lo están abandonando al mismo tiempo que el virus afecta más a los mayores de 65 años.

En seis estados clave en el campo de batalla, Trump ahora está por detrás del candidato demócrata Joe Biden por 6 puntos porcentuales entre los votantes mayores de 65 años, según una encuesta de New York Times-Siena College realizada del 8 al 18 de junio en Arizona, Florida, Carolina del Norte, Wisconsin, Michigan y Pensilvania.

Las personas mayores en esos estados desaprobaban el manejo de Trump de la pandemia, de 52% a 45%. Y por un margen de 26 puntos, esos votantes dijeron que el gobierno federal debería priorizar la contención de la pandemia sobre la reapertura de la economía

Biden supera a Trump por 6 puntos porcentuales en Arizona y por 6,4 puntos porcentuales en Florida, según los promedios de encuesta de RealClearPolitics para esos estados.

Cambio dramático en geografía

El cambio de los casos de coronavirus de ciudades densamente pobladas como Nueva York, Chicago y Boston hacia el Cinturón del Sol y el país rural ha sido rápido y dramático.

Los estados que Trump ganó en 2016 representaron el 75% de los nuevos casos de covid-19 durante los siete días terminados el 4 de julio, aunque solo representan el 57% de la población de EE.UU.

Tan recientemente como el 1 de mayo, cuando Texas comenzó su reapertura y siguieron muchos estados liderados por los republicanos, solo el 34% de los nuevos casos de virus provenían de esos estados. Los estados representaron por primera vez la mayoría de los casos nuevos hace poco más de un mes, el 4 de junio, según un promedio móvil de siete días.

Dentro de ese mismo periodo el apoyo a Trump ha disminuido en estados considerados durante mucho tiempo como fortalezas republicanas. Biden superaba por poco a Trump en Texas, 45% -44%, un estado que el presidente ganó por 9 puntos porcentuales en 2016. En Georgia, que Trump ganó por 5 puntos en 2016, Biden subió 47% -45% en una encuesta de Fox News realizada del 20 al 23 de junio.

El cambio geográfico del virus ha comenzado a unificar a los líderes políticos tras el uso del tapabocas, un medio de protección contra el virus que se había convertido en una insignia de identidad política cuando el virus atacaba áreas costeras, en gran parte demócratas.

Trump en un momento sugirió que usar tapabocas era una señal de oposición a su reelección. Continuó con una manifestación el 20 de junio en Tulsa, Oklahoma, pese a las objeciones de las autoridades de salud pública y se quejó en un tuit de que sus críticos estaban tratando de “avergonzar con el covid” su campaña para cancelar el evento.

Tapabocas político

Sin embargo, la semana pasada comenzó a suavizar su oposición al tapabocas diciendo que podría usarlo, poco después de que numerosos líderes republicanos comenzaran a romper con su oposición al distanciamiento social y otras medidas contra el contagio.

El covid ha comenzado a extenderse más rápidamente en las zonas rurales, con un récord de casos nuevos en condados no metropolitanos en los últimos días. Pero incluso cuando el virus se ha trasladado a estados de tendencia republicana que han sido agresivos con la reapertura, los brotes más visibles son en grandes áreas metropolitanas como Miami y Houston, donde algunos hospitales se están quedando sin camas de cuidados intensivos.

El aumento de las muertes en los estados con tendencia republicana ha sido más lento hasta ahora. A menudo, la muerte de un paciente demora semanas después de la infección y la estadística estatal puede demorar una semana o más, incluso después de la muerte. La ola de casos también se agrupó entre las personas más jóvenes atraídas por la reapertura de bares, discotecas y restaurantes, y menos propensas a sufrir complicaciones graves de covid-19 que sus padres y abuelos.

No obstante, hay signos siniestros. Los nuevos casos alcanzaron un récord entre los mayores de 75 años en Florida a fines de junio, y la semana pasada las muertes diarias fueron las más altas en el mes. Arizona estableció nuevos récords por su tasa de mortalidad diaria la semana pasada; los mayores de 65 años han representado el 73% de todas las muertes de covid en los estados.

