Alejandro Sanz.- Vandalizan con pintadas la placa homenaje a Alejandro Sanz en el puente de la M-30

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



La placa de homenaje al cantante Alejandro Sanz en el puente de la M-30 que conecta el barrio de Moratalaz con el de La Estrella, que se descubrió ayer durante un concierto sorpresa del artista, ha amanecido vandalizada con una serie de pintadas.



Fue ayer cuando se desveló esta placa que bautiza a este enclave como el 'Puente del corazón partío', en referencia a uno de los temas más afamados del músico, y que coincidió con un pequeño recital de Sanz, al ser uno de los lugares importantes en su juventud.



No obstante y como ha adelantado Telemadrid, la placa de reconocimiento a Sanz ha amanecido con al menos cuatro pintadas que tapan parcialmente el mensaje que dedica el Ayuntamiento de Madrid al cantante.



"Vecino de Moratalaz, encontró la inspiración en este puente en su camino hasta el reconocimiento mundial. Madrid es la ciudad donde los sueños se hacen realidad", reza la placa dedicada a Sanz.



El propio artista y el Ayuntamiento animaban a seguir las redes sociales dado que ayer iba a haber una sorpresa. Sobre las 21 horas aparecía Alejandro Sanz acompañado por el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, la delegada de Cultura, Andrea Levy, el delegado de Economía, Miguel Ángel Redondo, la portavoz orgánica de Más Madrid, Marta Higueras, y la concejala presidenta del distrito de Moratalaz, Almudena Maillo.



El propio Alejandro Sanz y el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, destaparon la placa homenaje al interprete en este puente para a continuación dirigirse a un escenario instalado en este enclave para realizar una breve actuación con su banda (retransmitida por streaming) tras cuatro meses "tan difíciles para todos".



"Es el puente de los sueños donde nos parábamos Carlos (Rufo) y yo donde nos parábamos a soñar que íbamos a ser grandes estrellas de la música y entonces nos parecía imposible pero después con el tiempo hemos descubierto que lo imposible solo tarda un poco más", trasladó el músico.



Sanz agradeció al Ayuntamiento de Madrid este homenaje a su trayectoria, algo que no iba a olvidar, en un lugar especial para él durante su juventud y dijo que tras la crisis del coronavirus es "importante" volver a los escenarios aunque sea para tocar tres canciones.



A continuación, el músico interpretó tres temas clave de su repertorio: 'Viviendo deprisa' en una versión como originalmente fue concebida, 'Looking for paradise' y 'Corazón partío', precisamente el tema que bautiza a partir de ahora este puente de la M-30.



En redes sociales, el alcalde de Madrid quiso agradecer a Alejandro Sanz este "magnífico regalo" que brindó a la ciudad con esta actuación. "Hace poco me contó que todo empezó en este puente de la M30, tocando con su guitarra soñando con llenar el Palacio de los Deportes. ¿Y si lo haces otra vez?", apuntó en Twitter Martínez-Almeida.