Alba Díaz guarda silencio ante la mudanza de su madre, Vicky Martín Berrocal, a Portugal

MADRID, 6 (CHANCE) Después de estudiar parte del año en París y de pasarse el confinamiento en la finca que su padre, Manuel Díaz "El Cordobés" tiene en Sevilla, Alba Díaz está recuperando el tiempo perdido y exprimiendo al máximo el inicio de este raro verano. Y es que no hay día que no la veamos, bien sea con familia o con amigos, disfrutando de las terrazas más exclusivas de la capital. Ajena a la mudanza de su madre, Vicky Martín Berrocal, la influencer ha compartido una divertida noche con su pandilla y con su tía Rocío en uno de sus restaurantes preferidos.



Después de estudiar parte del año en París y de pasarse el confinamiento en la finca que su padre, Manuel Díaz "El Cordobés" tiene en Sevilla, Alba Díaz está recuperando el tiempo perdido y exprimiendo al máximo el inicio de este raro verano. Y es que no hay día que no la veamos, bien sea con familia o con amigos, disfrutando de las terrazas más exclusivas de la capital. Ajena a la mudanza de su madre, Vicky Martín Berrocal, la influencer ha compartido una divertida noche con su pandilla y con su tía Rocío en uno de sus restaurantes preferidos.



Siempre muy pendiente de las últimas tendencias de moda, en esta ocasión Alba eligió un look de lo más sencillo con maxi vestido en color negro de gran abertura delantera. La influencer, muy seria y subiéndose apresuradamente a un taxi, evita confirmarnos si su madre se muda finalmente a Portugal para vivir su amor con Joao Viegas sin la complicada distancia de por medio.



Alba, por su parte, no tiene ganas de enamorarse desde que puso punto y final a su historia de amor con Javier Calle. Disfrutando al máximo de su soltería, es habitual ver a la hija de Vicky Martín Berrocal compartiendo noches de cenas y risas con amigos. Que para algo están el verano y las vacaciones.



