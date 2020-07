Aitana deja sin palabras a su novio, Miguel Bernardeau

25/08/2019 Aitana Ocaña, bellísima al natural durante sus vacaciones en Ibiza el año pasado EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 6 (CHANCE)



Aitana ha dejado sin palabras, por no decir alucinado, a Miguel Bernardeau con la última publicación que ha compartido en su cuenta de Instagram.



En dicha fotografía, la cantante posa sensual - en una postura no demasiado cómoda que digamos - frente a una ventana abierta mientras mira las aguas turquesa de Ibiza. Un simple bañador negro que, sin florituras ni necesidad de nada más, deja ver el tipazo que tiene la ex triunfita, y del que presume orgullosa.



Y para orgulloso, su novio hace casi dos años, Miguel Bernardeau, que ha sido de los primeros en comentar la instantánea. Un "JO-DER" - como diría Jesulín de Ubrique, en dos palabras - que no deja lugar a dudas. Al actor de "Élite" le ha encantado la fotografía de Aitana. Seguro que no ha sido al único.