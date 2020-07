Ron Rivera y el dueño de los Redskins revisan un posible cambio de nombre del equipo

El dibujo de un casco con el logo del equipo de fútbol americano de Washington fue registrado este viernes, en los alrededores del estadio FedEx Field, en Landover (Maryland, EE.UU.). EFE/Jim Lo Scalzo

Washington, 4 jul (EFE).- El entrenador en jefe puertorriqueño, Ron Rivera, de los Redskins de Washington, declaró que desde hace unas semanas ha estado trabajando con el dueño del equipo, Dan Snyder, sobre un nuevo nombre que podría llevar en el futuro la franquicia.

"Si lo tenemos a tiempo para la nueva temporada, sería increíble", comentó Rivera a "The Washington Post", en una entrevista publicada este sábado.

Rivera explicó habían trabajado ya con varios nombres que fueron valorados de manera positiva.

"Se nos ocurrieron algunos nombres, dos de ellos que realmente me gustan", subrayó Rivera al periódico, pero no quiso revelarlos.

El viernes, el equipo anunció que "se someterá a una revisión exhaustiva" del nombre que lleva el equipo en medio de una presión renovada para cambiarlo, dado el enfoque nacional en los derechos humanos y la justicia social que ha surgido después del muerte del hombre negro George Floyd, de 46 años, mientras estaba en custodia de la policía de Minneapolis.

El comisionado de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), Roger Goodell, el pasado viernes informó en un comunicado que la liga ha tenido "discusiones en curso" con Snyder y está "apoyando este paso importante".

El director ejecutivo de la Asociación de Jugadores, DeMaurice Smith, también emitió una declaración en apoyo de la revisión formal de los Redskins sobre el nombre del equipo.

Rivera le explicó al Post que es importante que un nuevo nombre respete la cultura y las tradiciones de los nativos americanos, al tiempo que saluda a los militares.

Rivera es hijo de un oficial del ejército estadounidense y asegura que los cambios que puedan ser hechos deben respetar a todos los sectores de la sociedad.

"Queremos hacer esto de manera positiva", dijo Rivera, quien es de ascendencia mexicana y puertorriqueña y es el único entrenador hispano en la actualidad en la NFL.