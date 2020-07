Rey Felipe.- Todos los presidentes autonómicos confirman su presencia en el homenaje de Estado a las víctimas de la Covid-19

07/06/2020 [Grupoasturias] Fotos Presidente Principado Conferencia Presidentes POLITICA GOBIERNO DE ASTURIAS



No coinciden los 17 desde la proclamación de Felipe VI en 2014, aunque se han visto en las videoreuniones con Sánchez por el estado de alarma



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



Todos los presidentes autonómicos han confirmado su presencia en el homenaje de Estado por las víctimas del coronavirus, que el Gobierno está organizando en Madrid el próximo día 16 de julio presidido por el Rey Felipe VI y al que han sido invitadas también el resto de instituciones del Estado y las principales de la Unión Europea.



Fuentes del Ejecutivo han explicado a Europa Press que todos los gobiernos autonómicos han confirmado la asistencia de su presidente, incluido el catalán, Quim Torra. El dirigente independentista sólo acude a encuentros bilaterales con el Gobierno, pero ha participado sin embargo en cada una de las videoconferencias organizadas por Pedro Sánchez durante el estado de alarma.



En el acto del día 16 de julio se puede dar por tanto la primera foto conjunta de los presidentes autonómicos desde 2014, cuando al acto en el Congreso de proclamación de Felipe VI acudieron los 17 dirigentes, incluidos el vasco Iñigo Urkullu y el catalán Artur Mas.



Desde entonces no se han vuelto a encontrar todos, ni en los aniversarios de la Constitución Española, ni en las celebraciones del 12 de Octubre, en la apertura de las Cortes tras las elecciones o actos de otro tipo.



LA CONFERENCIA DE PRESIDENTES, SIN FECHA



La pandemia por coronavirus ha provocado el reencuentro entre ejecutivos que muchos presidentes han puesto en valor, aún cuando en ocasiones no ha habido acuerdos sino discusión. "Una atmósfera crítica, pero de lealtad", según resumió el presidente gallego, el 'popular' Alberto Núñez Feijóo, para quien estas reuniones han sido "un acierto". Se han celebrado en total 14 consecutivas.



El presidente, Pedro Sánchez, ha anunciado una nueva Conferencia de Presidentes presencial tras las elecciones del 12 de julio en Galicia y País Vasco y antes de agosto, pero de momento no hay fecha ni lugar de celebración. La presidenta de La Rioja, Concha Andreu, ha ofrecido Logroño.



Las fuentes del Gobierno consultadas apuntan que la Conferencia tiene que tener un orden del día acordado previamente, con las aportaciones de Moncloa pero también de todos los presidentes. El Ejecutivo baraja entre otros asuntos que ese encuentro pueda servir para discutir el reparto de las ayudas millonarias que España espera recibir del fondo europeo de recuperación que aún se está negociando.



Ese fondo, que la presidencia alemana de turno de la UE quiere cerrar este mismo mes de julio, podría traducirse en unos 140.000 millones de euros para España, en forma de transferencias y préstamos sujetos eso sí a una condicionalidad cuya letra pequeña negocian los socios europeos.



Hay una cumbre europea fijada para el próximo 17 de julio donde podría cerrarse el acuerdo, si bien no se descarta que las negociaciones se prolonguen más tiempo, demorando el consenso final. Esto deja en el aire la celebración en julio de la Conferencia de Presidentes en el caso de que se decida esperar a que la letra pequeña del fondo esté acordada.



La cantidad de contactos con sus socios europeos que deberá mantener Sánchez en plena negociación europea puede complicar asimismo su agenda, aunque de momento se mantiene la voluntad de celebrar ese encuentro con los presidentes según lo anunciado.



PLAZA DE ARMAS



El homenaje de Estado a las víctimas del coronavirus está previsto en el Palacio Real, en la Plaza de la Armería, donde el monarca recibe a los mandatarios extranjeros en visita de Estado a España.



El Gobierno prevé la presencia de todas las instituciones del Estado pero también de las principales instituciones europeas representadas por los presidentes del Consejo, de la Comisión y del Parlamento europeos, el Alto Representante de Política Exterior y el director de la Organización Mundial de la Salud.



Con este acto, ha explicado el Gobierno, se pretende dar "un merecido y sentido agradecimiento a todas las personas y colectivos públicos y privados que han luchado y siguen luchando en primera línea contra el virus", ofrecer también una "despedida a todos los que han perdido la vida en España por la pandemia" y un "reconocimiento para sus familiares y para quienes, habiendo sufrido la enfermedad, afortunadamente han sobrevivido".