¿Qué ha ocurrido entre Terelu Campos y María Patiño?

05/07/2020 María Patiño, Chelo García Cortés, Terelu Campos y Mila Ximénez



MADRID, 5 (CHANCE)



Las relaciones de amistad son tan complejas como la vida misma. Hoy puedes ser íntimo de la persona que te ha acompañado en tu camino durante muchos años y mañana no saber nada de ella. Algo parecido es lo que ha sucedido entre Terelu Campos y María Patiño. Las dos periodistas han compartido muchos años de trabajo en Sálvame y gozaban de una buena relación, pero desde que la hija de María Teresa Campos abandonase el programa todo cambió.



Este fin de semana se ha cuestionado la ausencia de María Patiño en La última cena de Terelu Campos. Parece ser que muchos apuntan a que la presentadora de Socialité no quiso asistir al programa por un problema que tiene con la hija de María Teresa Campos, pero lejos de eso, ya sabemos que la que fuera reportera descansa muchos viernes y sábados para estar en plenas capacidades para presentar su programa por las mañanas.



Terelu Campos habló ayer en Viva la vida de este malentendido y en vez de acabar con las críticas que ha recibido María Patiño, avivó un poco más la polémica. La madre de Alejandra Rubio aseguró que no tiene ninguna relación actualmente con María y que lo único que han hablado durante este tiempo es el intercambio de algunos mensajes para rectificar informaciones que se han dado en Socialité.



María Patiño se ha quedado impactada con las palabras de Terelu y no ha querido pronunciarse en su programa, lo único que ha dicho es: "Está claro que a Terelu le importo una mierda, no voy a decir nada. Yo como María Teresa Campos, juego en otra liga, pero no en la del Real Madrid, en la de Socialité". No sabemos cómo le sentaran estas palabras a la hermana de Carmen Borrego, pero esperemos que pronto puedan solucionar esas pequeñas diferencias que tienen, en el que caso de que las tengan.