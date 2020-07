Perú.- Vizcarra convoca un referéndum de reforma constitucional en Perú para eliminar la inmunidad parlamentaria

05/07/2020 El presidente de Perú, Martín Vizcarra POLITICA SUDAMÉRICA PERÚ PRESIDENCIA PERÚ



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El presidente de Perú, Martín Vizcarra, ha anunciado este domingo que se convocará un referéndum de reforma constitucional para eliminar la inmunidad parlamentaria coincidiendo con las elecciones presidenciales y legislativas de 2021.



"En el marco de mis facultades, anuncio que someteré a referéndum la reforma sobre la eliminación de la inmunidad parlamentaria para que los peruanos decidan si esta prerrogativa debe mantenerse o ser eliminada", ha afirmado Vizcarra, según recoge la emisora RPP.



Asimismo indicó que el Ejecutivo presentará un proyecto que modifica la legislación electoral para que personas sentenciadas por delitos con penas mayores a cuatro años no puedan postular a cargos públicos.



Vizcarra ha criticado la posición del Congreso, en la que se votó la reforma constitucional, pero no logró los votos suficientes. "Entre gallos y medianoche, fuimos testigos que, pese al compromiso asumido y esfuerzo de algunas bancadas, ni siquiera incluyeron como tema en agenda el dictamen que buscaba evitar la postulación a cargo público de personas sentenciadas en primera instancia con delitos con penas mayores a cuatro años", ha señalado.



Así, el Gobierno preparará un proyecto de ley que modifique dicha iniciativa y así se pueda debatir y aprobar en la próxima legislatura, ha explicado Vizcarra.



La propuesta debía obtener 87 de los 130 votos para prosperar. La iniciativa fue aprobada hace una semanas en la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso con la intención de modificar el Artículo 93 de la Constitución Política, informa la emisora peruana RPP.



Este artículo señala que "los congresistas (...) no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación" y "no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones".



La propuesta añade que "los procesos penales contra congresistas por delitos comunes cometidos durante su mandato son de competencia exclusiva de la Corte Suprema de Justicia".



La diputada Mirtha Vásquez, del Frente Amplio, ha advertido que con esta decisión "no se va acabar con la corrupción". La inmunidad "facilita el trabajo independiente y lo protege. Esto, más bien, pasa porque los partidos políticos tengan los filtros necesarios para elegir los representantes más idóneos. Las consecuencias van a verse a lo largo del tiempo", ha añadido.