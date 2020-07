Nueva York entra el lunes a la fase tres de su reapertura económica

Unas personas comen el sábado 13 de junio de 2020 en el restaurante Mama Mia 44sw, en el barrio de Hell's Kitchen en Nueva York (EE.UU). EFE/Nora Quintanilla/Archivo

Nueva York, 5 jul (EFE).- La ciudad de Nueva York entrará en la fase tres de reapertura económica mañana, lunes, lo que permitirá abrir sus puertas a salones de masajes, de manicura y de tatuaje pero los restaurantes no podrán recibir clientes en su interior como estaba previsto.

El gobernador Andrew Cuomo anunció que la ciudad continúa con sus planes de reapertura al dar a conocer los nuevos datos sobre el coronavirus que muestran una baja en todos los indicadores, luego de una alza en los nuevos casos el pasado viernes.

De las 63.415 pruebas realizadas el sábado en el estado, 533, o 0,84 por ciento fueron positivas, informó Cuomo en un comunicado.

También dio a conocer que las muertes pasaron de once el viernes a ocho en las últimas 24 horas, para un total de 24,904 desde que comenzó la pandemia, con menos admisiones a los hospitales y una continua reducción de pacientes en las unidades de intensivos.

"La ciudad de Nueva York es una zona urbana con alta densidad poblacional y, hasta hace poco, fue el epicentro mundial de la crisis de COVID-19", indicó el gobernador y destacó que se entra a la fase tres "con mucha precaución y después de ver las experiencias de otros estados" sirviendo comida en interiores.

Lo restaurantes seguirán atendiendo a los comensales en las terrazas como han hecho desde que la ciudad entró a la segunda fase el pasado 22 de junio pero contarán con más espacio en el exterior para poner mesas, y para el disfrute de los peatones, luego de que se cerraran varias calles.

El alcalde Bill de Blasio ordenó que 22 calles a través de los cinco condados de la ciudad fueran cerradas desde el pasado viernes, luego de que el 1 de julio anunciara que los restaurantes no podrían recibir clientes por ahora porque a su juicio estos lugares están muy relacionados con la propagación de la COVID-19 en los estados que están experimentando repuntes, como Florida y California..

Cuomo reiteró hoy al público continuar con el uso de mascarillas, el distanciamiento social y el uso de desinfectante de manos "que han convertido a nuestro estado en un líder nacional en la lucha contra este virus" y a los gobiernos locales que deben hacer cumplir las esas normas.

Los salones de masajes, tatuajes y manicura operarán a un cincuenta por cuento y manteniendo las reglas del distanciamiento y uso de mascarillas.

Se había anunciado el pasado mes que en esta fase tres también se volvería a permitir el juego de deportes en equipo en exteriores.

Las oficinas, tiendas minoristas y peluquerías, además de los restaurantes, abrieron en la fase dos.