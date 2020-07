¿No sabes qué productos llevar en tu neceser de piscina? Te damos la solución

MADRID, 5 (CHANCE)



La llegada del verano supone una alegría para muchos de nosotros, el calor, la piscina, la playa, vacaciones... son planes en los que estamos pensando durante todo el año y que casi nunca planeamos con antelación. Una de las preocupaciones para muchas mujeres es qué productos meter en el neceser para la piscina o la playa. Birchbox nos ha hecho ese trabajo y ya no tenemos que preocuparnos por nada.



Julio ya está aquí y con él, los chapuzones en la piscina. No hay mejor plan que juntarnos con los amigos, bebida en mano y nuestro bañador favorito. Túmbate bajo la sombrilla junto a tu Birchbox de este mes, convertida en neceser con los colores dela temporada.



En su interior encontrarás el acondicionador de Anyah con certificación EcoLabel; la archiconocida agua de uva de Caudalie, ideal para hidratar y calmar la piel después del sol; el tinte en crema para labios y mejillas de MCoBeauty en el tono tango; el exfoliante corporal Blue Lagoon de Blancreme con naranja, limón y azúcar como ingredientes; y, por último, los discos desmaquillantes de algodón y bambú de Birchbox Accesories, para retirar el maquillaje de la forma más natural. Todo en un precioso neceser lila para combinar con tus outifts de piscina.



Y es que si cada vez que llega el verano tienes esa duda de qué productos llevarte en el neceser para la piscina, este año ya no te preocupes por nada porque te lo damos hecho. No olvides meterte en su página web para encontrar todo lo que necesites