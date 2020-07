Macron quiere dibujar "un nuevo camino" con el Gobierno que anuncia mañana

EFE/EPA/Kay Nietfeld/Archivo

París, 5 jul (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró este domingo que quiere marcar un nuevo camino con el Gobierno "de misión y de concentración" que según la prensa francesa será anunciado este lunes.

"El proyecto que presenté en 2017 y con el que los franceses me eligieron sigue en el corazón de mi política. Pero debe adaptarse a los cambios internacionales y a las crisis que vivimos: un nuevo camino debe ser marcado", escribió el jefe del Estado en su cuenta de Twitter.

"Reactivar la economía, continuar refundando nuestro proyecto social y medioambiental, restablecer un orden republicano justo, defender la soberanía europea: estas serán nuestras prioridades para los meses que vienen", añadió.

Tras la dimisión del ya ex primer ministro Édouard Philippe y el nombramiento en su lugar del alcalde conservador Jean Castex, el presidente y el nuevo jefe del Gobierno han trabajado este fin de semana en la configuración de un Ejecutivo que debe hacer frente a los desafíos que enfrentará el país en los dos años que quedan antes de las elecciones presidenciales.

Macron quiere poner en el centro de las políticas la ecología, tras el giro verde que tomaron las elecciones municipales la semana pasada, pero también la juventud, el empleo y otros aspectos sociales claves en la reactivación económica tras la crisis sanitaria.

Según sus colaboradores más cercanos, Macron quiere que el nuevo gabinete se ponga a trabajar cuanto antes en la misión que le será encargada para la ejecución de esas transformaciones.

"En cada etapa de la reconstrucción de nuestro país, nos preocuparemos por no dejar a nadie atrás. Esta reconstrucción será ejecutada por un gobierno de misión y de concentración", añadió en la red social Macron, que para la nueva formación está en contacto con candidatos de todo el espectro político.

El presidente de la Asamblea Nacional, el macronista Richard Ferrand, dijo hoy en una entrevista en la cadena "France 3" que la composición del nuevo Ejecutivo dirigido por Castex será "probablemente" anunciada mañana por la mañana, fecha confirmada también por fuentes del Elíseo en la prensa gala.