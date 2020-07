Los casos globales de COVID ascienden a 11,1 millones, con más de 528.000 muertes

Integrantes de la Vigilancia Sanitaria controlan en una operación de Vigilancia Sanitaria para fiscalizar, advertir sobre el uso obligatorio y prevenir el contagio del COVID-19, en el centro de Sao Paulo (Brasil). EFE/ Sebastiao Moreira/Archivo

Ginebra, 5 jul (EFE).- El número de casos confirmados de COVID-19 se situó hoy en más de 11,1 millones, mientras que los fallecidos son 528.104, según el recuento de hoy de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El número de infecciones diarias ha roto un nuevo y lamentable récord en las últimas 24 al alcanzar las 203.836.

Los fallecimientos comunicados en la jornada anterior han sido 5.195, una cifra relativamente estable desde hace semanas.

América ha sumado en los dos últimos días casi 300.000 casos adicionales y ahora registra 5,7 millones.

Estados Unidos, el país más afectado del planeta, tiene 2,77 millones de casos confirmados; Brasil, 1,54 millones; Rusia, 881.000; la India, 673.000, y Perú, 295.000.

Estos países no consiguen detener la expansión del coronavirus entre sus poblaciones, mientras que el mundo tiene puesta la esperanza en el desarrollo de una vacuna y de tratamientos eficaces para salvar a los pacientes graves.

Sin embargo, la OMS ha anticipado que una vacuna podría estar lista no antes de principios del próximo año, dependiendo de la capacidad de producción internacional, mientras que las investigaciones sobre tratamientos todavía no dan resultados satisfactorios.

La OMS ha detenido los ensayos clínicos que supervisa en pacientes hospitalizados con hidrocloroquina y con lopinavir/ritonavir , ya que ambos han mostrado que reducen muy poco o en nada la mortalidad en comparación con los tratamientos estándar.