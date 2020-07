Libia.- Trípoli advierte de que habrá "respuesta" tras el bombardeo por aviones no identificados sobre una base militar

08/04/2019 Milicianos de un grupo armado de Misrata que apoya al Gobierno reconocido internacionalmente en Libia POLITICA INTERNACIONAL Stringer/dpa



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El viceministro de Defensa del Gobierno libio reconocido por la comunidad internacional, Salá al Namrush, ha asegurado que habrá una "respuesta" tras el bombardeo de la noche del sábado al domingo sobre la estratégica base aérea de Al Watiya, cerca de la frontera con Trípoli, obra de aviones de combate no identificados.



Al Namrush ha señalado a aviones de combate extranjeros que apoyan al "criminal de guerra Jalifa Haftar", en referencia al máximo responsable del Ejército Nacional Libio que controla la parte oriental del país. Haftar tiene el apoyo de Emiratos Árabes Unidos y Egipto.



Al Namrush ha afirmado en un mensaje publicado en redes sociales que la respuetsa se dará "en el momento adecuado, en el lugar adecuado" y ha indicado que este ataque pretende distraer de las "recientes victorias" de las fuerzas gubernamentales.



Fuentes militares citadas por la agencia de noticias turca Anatolia ha explicado que la base fue atacada por aviones no identificados. No hubo víctimas del ataque, pero sí daños en materiales recientemente trasladados para mejorar las defensas antiaéreas.



Este ataque ha sido el primero sufrido por estas instalaciones desde que en mayo las fuerzas gubernamentales arrebataran la base a las milicias de Haftar.



Vecinos de la zona y de las regiones situadas al sur de la base han asegurado haber escuchado el paso de aviones de combate no identificados, lo que apuntaría a que los cazas vendrían desde Malí, donde Francia tiene un importante contingente.