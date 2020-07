Lautaro falla un penalti y el Inter se despide de la lucha por el Scudetto

EFE/EPA/ROBERTO BREGANI

Roma, 5 jul (EFE).- El argentino Lautaro Martínez falló este domingo el penalti que podía darle al Inter de Milán una ventaja de dos goles contra un Bolonia que terminó remontando y ganando 2-1 en San Siro, lo que deja al equipo milanés fuera de la lucha por el título liguero.

Lautaro perdonó desde los once metros a la hora de juego, cuando el Inter estaba en superioridad numérica por la roja a Roberto Soriano, y su equipo se derritió a continuación y sucumbió ante los goles de los gambianos Musa Juwara y Musa Barrow, éste a pase del argentino Nicolás Domínguez.

El equipo del técnico Antonio Conte contaba con una gran oportunidad para colocarse a un solo punto de la segunda posición del Lazio, que perdió este sábado 3-0 contra el Milan, pero sufrió un duro revés que le deja tercero, a once puntos de un líder Juventus, que acaricia su noveno Scudetto consecutivo.

Y eso que el Inter disputó una primera mitad sólida, en la que se adelantó gracias al belga Romelu Lukaku tras un cabezazo a un poste de Lautaro Martínez, generoso y luchador, pero todavía falto de brillantez a la hora de definir.

El Toro tuvo una inmejorable oportunidad para sentenciar el partido en el 62, cinco minutos después de que el Bolonia se quedara con diez, pero su penalti cruzado lo paró el meta polaco Lukas Skorupski.

Tal y como ocurrió la semana pasada contra el Sassuolo, cuando el Inter no remató el partido y tropezó en casa (3-3), los hombres de Conte perdieron lucidez y el Bolonia remontó con un gol de Juwara y otro de Barrow, quien culminó un perfecto contragolpe.

Con el 1-1 en el marcador, además, el defensa interista Alessandro Bastoni fue expulsado por doble amarilla y restableció la igualdad numérica.

El chileno Alexis Sánchez, que entró en el último cuarto de hora, tuvo dos buenas oportunidades para salvar al menos un punto, pero falló la primera al disparar fuera y se topó con Skorupski en la segunda.

Fue el segundo triunfo consecutivo del Bolonia en San Siro, tras el del año pasado (0-1), y el Inter se quedó a once puntos del liderato, ya casi inalcanzable a falta de ocho jornadas para el final.