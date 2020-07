La sobrina de Edmundo Arrocet nos cuenta cómo se encuentra su tío tras la prueba de paternidad

MADRID, 5 (CHANCE)



Hace unos días nos enterábamos de que Alexis Ledgar no era hijo biológico de Edmundo Arrocet. Una noticia que nos caía como un jarrón de agua fría porque el primero en discordia siempre ha defendido públicamente ante las cámaras que su padre, era el humorista. Tras haberse realizado unas pruebas de paternidad, los resultados han sido claros, el exnovio de María Teresa Campos no es su padre.



Fiorela, sobrina de Edmundo Arrocet, nos ha contado en exclusiva cómo se encuentra su tío tras enterarse de que Alexis no es su hijo: "Ya quería saber la verdad también, después de tantas y tantas veces que se decía lo mismo, hasta que ya salió el resultado, y el resultado es el que es. A él le ha afectado, pero bueno, en algún momento tendrá la oportunidad de hablar".



Fue ella misma quien le comunicó la noticia por teléfono: "Yo le mandé la noticia para que él estuviera informado al respecto, sé que era un poco fuerte, pero quería que estuviera al tanto de la situación". Fiorela asegura que no obtuvo respuesta en ese momento: "No me dio ninguna respuesta, supongo que se quedaría chocado, porque claro, en ese momento llega la noticia con lo que decía".



A pesar de que los resultados son negativos, Fiorela cree que su tío y Alexis hablarán: "Supongo que cuando una noticia te afecta, claro que en algún momento tienes que hablar con la persona para ver lo que pasó, creo que sí. Él es una persona muy cercana con la gente y lo va a hacer también con él, siendo también su hijo, por lo menos hasta el momento".