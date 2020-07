Jaime Peñafiel, recuperado tras pasar el Covid-19, se muestra de lo más crítico con los Reyes

05/07/2020 Jaime Peñafiel EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 5 (CHANCE)



Durante el confinamiento, muchos han sido los rostros conocidos que han padecido el Coronavirus. Uno de ellos ha sido Jaime Peñafiel, que lo pasó hace ya unas semanas y ahora se encuentra con más fuerza que nunca para seguir viviendo y escribiendo todo lo que pueda y más.



Tras confesar que estuvo a punto de morir, el periodista es aún más claro que antes sobre los temas que afectan a la Monarquía española y sobre la situación por la que está atravesando el Rey emérito confiesa que: "La culpa la tiene su hijo, cuando condenó a su padre levantó la veda".



En cuanto a las diversas publicaciones que ha habido durante estos meses en las que se afirma que Don Juan Carlos I podría abandonar España y exiliar, Jaime Peñafiel con asegura que: "Eso me parece una tontería, ¿por qué se va a exiliar?".



Sobre el tour que están haciendo los Reyes por toda España durante estos días, Jaime Peñafiel se ha mostrado de lo más crítico: "Eso me parece una tontería, no puedes ir a un barrio como las 3000 viviendas estrenando un mercedes de medio millón de euros, no se puede".