Italia registra solo 7 muertos con coronavirus y reduce los nuevos contagios

Roma, 5 jul (EFE).- Italia ha registrado solo 7 fallecidos con coronavirus en las últimas 24 horas, lo que eleva la cifratotal hasta los 34.861 desde que comenzó la emergencia en febrero, y ha reducido a menos de 200 los nuevos contagiados por primera vez en tres días, según informó hoy Protección Civil.

En las últimas 24 horas ha habido 192 nuevos contagios, una cifra inferior a la de las tres últimas jornadas, pero hay que tener en cuenta que este domingo se realizaron solo 37.000 pruebas, respecto a las 70.000 que se llevan a cabo en otras ocasiones.

Desde el inicio de la emergencia el 21 de febrero, ha habido en Italia 241.611 contagios totales.

Un total de 164 personas se han curado desde el sábado y hay actualmente solo 74 personas ingresadas en unidades de cuidados intensivos.

Lombardía ha registrado 98 de los 192 nuevos casos, mientras que Emilia-Romaña ha tenido 24 y Piamonte, 18.

Nueve regiones italianas no han tenido ningún nuevo caso y dos solo uno.

Las autoridades italianas vigilan de cerca a la región del Lacio, cuya capital es Roma, después de que en los últimos días se haya detectado un nuevo brote y el presidente de esta región, Nicola Zingaretti, ha pedido hoy en las redes sociales que se respeten las reglas para evitar infecciones.

"Los contagios aumentan porque muchos no respetan las reglas. Las actitudes arrogantes e irresponsables ponen en riesgo la seguridad de los demás", ha dicho.

Zingaretti ha recordado que "el virus todavía está en circulación y no se puede bajar la guardia" y ha pedido a los italianos que sigan usando mascarilla, lavándose las manos y desinfectando las superficies, para no relajar las precauciones y provocar una nueva propagación de la pandemia.

La región del Lacio ha tenido 14 nuevos contagios respecto al sábado y ha sido la cuarta en encabezar la lista por mayor número de casos.