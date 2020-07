Genoveva Casanova guarda silencio ante la polémica de Enrique Ponce y Paloma Cuevas

05/07/2020 Genoveva Casanova y una amiga EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 5 (CHANCE)



Si ha habido una polémica esta semana, esa ha sido la del matrimonio entre Enrique Ponce y Paloma Cuevas. Los dos han ocupado las páginas principales de los portales digitales y los contenidos de los programas de televisión.



Son muchos los amigos del todavía matrimonio que no han querido pronunciarse sobre esa posible infidelidad del torero a su mujer, pero lo cierto es que después de que Lydia Lozano sacase una imagen del diestro con su supuesta nueva novia, pocas son las dudas que nos quedan de que la historia es cierta.



Genoveva Casanova ha aprovechado el buen tiempo del sábado para salir con una amiga a comer y a disfrutar de la capital madrileña. La exmujer de Cayetano pertenece al círculo más íntimo de Paloma Cuevas, quien se encuentra encerrada en su finca, y Enrique Ponce.



Muy discreta y respetuosa con la prensa, Genoveva no ha querido hacer ninguna declaración acerca de esta supuesta infidelidad por parte del torero: "Disculpen, pero ya sabes que yo no comento nada". A pesar del calor que hace en Madrid, la exmujer de Cayetano y su amiga salieron a comer a uno de los restaurantes de moda en Madrid.