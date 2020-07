Fútbol/Primera.- (Previa) Sevilla y Real Sociedad buscan amarrar sus plazas europeas ante Eibar y Levante

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El Sevilla espera reforzar este lunes (22.00 horas) su puesto 'Champions' ante un Eibar que busca lograr cuanto antes la salvación, en una trigésima cuarta jornada de LaLiga Santander en la que la Real Sociedad necesita una victoria ante el Levante para asegurar la última de las plazas europeas.



Los de Julen Lopetegui marchan cuartos (57), en la última de las posiciones de Liga de Campeones, y con tres puntos de ventaja sobre el Villarreal, que el domingo recibe al FC Barcelona. No han perdido desde la reanudación de la competición, pero se han dejado puntos con cuatro empates en esos seis partidos.



Ahora, el cuadro nervionense espera dar continuidad al sólido triunfo ante el Leganés (0-3), una empresa que tratará de conseguir sin el lesionado Sébastien Corchia ni el sancionado Jules Koundé, las dos únicas bajas para el técnico vasco. Ante sí tendrá a un Eibar que fue capaz de remontarle un 0-2 en la primera vuelta en Ipurua (3-2) y que sacó un empate en feudo sevillista la temporada pasada (2-2), pero que nunca ha ganado en el Ramón Sánchez-Pizjuán.



Los de José Luis Mendilibar llegan apurados a la cita; ahora mismo, marcan la zona de salvación con los mismos puntos (35) que RC Celta y Deportivo Alavés, aunque con el particular perdido con los dos. Los seis puntos de renta sobre el descenso podrían ser insuficientes si los equipos en zona de riesgo empiezan a remontar.



Por ello, los armeros tratarán de borrar la derrota ante Osasuna (0-2) y de retomar la senda de dos triunfos consecutivos y cuatro jornadas sin perder que llevaban hasta entonces. Ni Iván Ramis, sometido a una artroscopia en la rodilla, ni Anaitz Arbilla, con molestias en la fascia plantar, estarán disponibles.



LA REAL SOCIEDAD, EN EL VAGÓN DE COLA DE EUROPA



Por su parte, en el Olímpico Camilo Cano de La Nucía (Alicante), la Real Sociedad espera asentarse en la última de las plazas continentales, a la que accedió la jornada pasada después de ganar al Espanyol (2-1) y acabar con una nefasta racha de cinco jornadas sin vencer y cuatro derrotas seguidas.



Desprendidos de la presión de no haber ganado desde la reanudación, los donostiarras (50) buscarán aumentar su ventaja sobre el Athletic (48), que recibe al Real Madrid, y sobre Valencia y Granada (47). Todo esto sin Zaldua, Illarramendi, Januzaj, Guevara, Sangalli ni Jon Bautista, pero sí con un Martin Odegaard que ha superado una tendinitis rotuliana y que estará a disposición de Imanol Alguacil.



El Levante, mientras, afronta el choque tranquilo, con 42 puntos que a falta de este partido y otras cuatro jornadas le dan casi matemáticamente la salvación. Tras ganar al Real Betis (4-2) y empatar con el Real Valladolid (0-0), los de Paco López afrontan su antepenúltimo duelo en su casa 'prestada', por las obras del Ciutat de València.



Enis Bardhi se perderá la cita por acumulación de tarjetas, mientras que Iván López seguirá causando baja tras ser operado del menisco. Por su parte, Gonzalo Melero es duda por molestias, aunque podría llegar a tiempo.



--PROGRAMA DEL LUNES EN LALIGA SANTANDER.



Levante - Real Sociedad. Pizarro Gómez (C.Madrileño) 19.30 horas.



Sevilla - Eibar. Mateu Lahoz (C.Valenciano) 22.00 horas.