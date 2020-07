Fútbol/Primera.- (Crónica) El Leganés no tira la toalla y el Getafe no puede en El Sadar

El Espanyol descenderá si no gana en el Camp Nou el miércoles



El Getafe se tuvo que conformar con el empate (0-0) en El Sadar este domingo, en la jornada 34 de LaLiga Santander, un punto que se antoja poco para la lucha por la zona europea, mientras que el Leganés se agarró a la permanencia con un 0-1 ante el Espanyol.



El conjunto azulón no termina de funcionar en este tramo de la temporada tras el parón. Ante un Osasuna más rotado se encontró una roca igual de dura. Los de Bordalás suman 53 puntos en sexta posición, y con 45 Osasuna, que venía de tres victorias para cerrar la permanencia pero se le hace complicado alcanzar una plaza europea.



Los madrileños amenazaron en el primer tiempo pero sin ocasiones en ninguna portería. El cuadro rojillo mejoró tras el descanso y tuvo la primera ocasión pasada la hora de encuentro, con Kike Barja culminando una gran jugada local, pero su disparo lo repelió a escasos metros Soria con el pie.



En un partido difícil, Cucurella fue quien tiró del Getafe, pero fue imposible ver un gol, en un duelo que en la ida dejó otro 0-0, donde Bordalás estalló en rueda de prensa por "el comodín de algunos" sobre el estilo de juego del Getafe. Entre tarjetas e imprecisiones no hubo jugadas serias de ataque.



En el turno que abrió tarde, el Leganés dejó un acto de rebeldía a su condición de casi sentenciado, con tres puntos de fe en la permanencia. En la última final reaccionó el conjunto pepinero, gracias a un gol de Jonathan Silva, para hundir al colista Espanyol y mantener un hilo de vida en las cuatro jornadas que quedan.



El duelo entre los dos de abajo era la sentencia para el derrotado, y ambos equipos jugaron con precauciones. Así, la primera parte fue aburrida, hasta que Kevin Rodrigues animó a los pepineros y en la reanudación Silva hizo el 0-1, a la espalda de la zaga local. El Espanyol se mostró impotente y no funcionó. Calleri vio la roja y Raúl de Tomás perdonó la que tuvo al final.



Así las cosas, el cuadro perico se queda colista con 24 puntos y puede descender si no gana el miércoles en el Camp Nou, mientras que el Leganés, con 28, ve la salvación a siete puntos, con un duelo directo el jueves contra el Eibar.