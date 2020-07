Fútbol.- La lesión de Yeray "no tiene buena pinta" para terminar la temporada

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El jugador del Athletic Club Yeray Alvarez se lesionó este domingo en la derrota contra el Real Madrid (0-1), con "un pinchazo en el sóleo derecho" por el que su entrenador, Gaizka Garitano, no se mostró optimista con que le permita terminar la temporada.



"El jugador del Athletic Club Yeray Alvarez ha tenido que ser sustituido en la primera parte del partido entre el Athletic Club y el Real Madrid después de sufrir un pinchazo en el sóleo derecho", dijo el parte médico de después del partido en San Mamés.



Garitano confesó en rueda de prensa que la lesión de Yeray "no tiene buena pinta", por lo que no son optimistas con que pueda volver a jugar esta temporada a la que le quedan dos semanas.