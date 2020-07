Fútbol.- Bartomeu: "Parece que el VAR siempre favorece al mismo"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, lanzó una crítica al VAR y lamentó que "siempre favorece al mismo", haciendo referencia a las últimas victorias del Real Madrid, líder de LaLiga Santander con cuatro puntos más que el cuadro culé.



"Me sabe mal porque es la mejor liga del mundo, pero el VAR no está dando la altura. Es poco equitativo después del confinamiento. Parece ser que siempre se favorece al mismo. Durante las últimas semanas ha habido muchas jugadas", dijo en declaraciones a Movistar Plus tras la victoria (1-4) ante el Villarreal.



Bartomeu acusó al videoarbitraje de no ser neutral en las últimas decisiones en partidos con el Real Madrid, mientras que celebró un buen día del equipo de Setién. "Ha sido una victoria importante. Hay rumores falsos, Setién tiene la confianza de todos. Hay que luchar hasta el final aunque tiene que pinchar el líder", afirmó.



"Hemos visto un Barça dinámico, con muchas ocasiones, y el equipo se ha divertido jugando. Este es el camino de un equipo campeón", añadió. Además se refirió al futuro de Messi. "No voy a dar detalles, pero Messi ha dicho muchas veces ya que él va a terminar su carrera en el Barça. No hay ninguna duda de que Leo Messi siga en el Barça. Ahora estamos centrados en las competiciones", terminó.