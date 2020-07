Fórmula 1/GP Austria.- Hamilton, penalizado con tres posiciones en parrilla por exceder la velocidad en bandera amarilla

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes) ha sido penalizado con tres puestos en la parrilla de salida del Gran Premio de Austria de Fórmula 1 después de que prosperase este mismo domingo la protesta de Red Bull por no reducir la velocidad durante la bandera amarilla en la sesión de calificación del sábado.



"Los comisarios han revocado su decisión de no penalizar a Lewis Hamilton por no reducir la velocidad en la clasificación durante las banderas amarillas. El piloto de Mercedes ahora comenzará desde la quinta posición", confirmó la Fórmula 1.



De esta manera, el vigente campeón del mundo comenzará quinto, en la tercera línea de la parrilla, tras ser segundo el sábado solo por detrás de su compañero de equipo, el finlandés Valtteri Bottas.



Red Bull solicitó una revisión después de que Lewis Hamilton fuese absuelto de no reducir la velocidad con bandera amarilla durante la sesión de calificación del sábado. "Hay nuevas pruebas con un nuevo ángulo de cámara y hemos pedido a la FIA que lo revise de nuevo", señaló Christian Horner.



Se trata de la segunda disputa entre Red Bull y Mercedes esta semana. El sábado, los comisarios de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) desestimaban la protesta de Red Bull sobre la supuesta ilegalidad del sistema de dirección de doble eje (DAS) de Mercedes y declaraban que era completamente legal.