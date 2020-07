Fórmula 1.-.-Bottas se lleva el primer triunfo de la temporada y Sainz termina quinto

Hamilton, fuera del podio por un incidente con Albon



El piloto finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) se ha proclamado este domingo vencedor del Gran Premio de Austria, primero de la reanudación del Mundial tras el parón por la pandemia de coronavirus, en una cita en la que el español Carlos Sainz fue quinto y en la que una penalización a Lewis Hamilton (Mercedes) por un incidente con Alexander Albon (Red Bull) dejó al británico fuera del podio.



En una cita accidentada, en la que hasta nueve monoplazas no pudieron finalizar la carrera, la emoción se hizo esperar hasta las últimas vueltas. En la 62, Alexander Albon trataba de dar caza a Hamilton, que marchaba segundo, pero en al tratar de sobrepasarle Hamilton le cerró el paso en paralelo y acabó fuera de carrera.



Los comisarios penalizaron la acción con cinco segundos, suficientes para que el también británico Lando Norris (McLaren), que en su último giro marcó la vuelta rápida, pudiese remontar hasta la tercera plaza y sacar a Hamilton del podio y subirse por primera vez al cajón. La segunda posición fue para el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), la única alegría en la 'Scuderia', en la que Sebastian Vettel terminó décimo.



El primer podio de la trayectoria de Norris, tercero por solo tres décimas, se vio favorecido también por la sanción del mexicano Sergio Pérez (Racing Point), que apuntaba a la tercera plaza y que se vio lastrado por una penalización de cinco segundos por exceso de velocidad en el 'pitlane' para concluir finalmente sexto.



Mientras, el español Carlos Sainz firmó un meritorio quinto puesto junto por detrás de Hamilton -que fue segundo pero bajó dos posiciones por la sanción-. La remontada del madrileño, que partió octavo, pudo haber sido todavía mayor si, a falta de pocas vueltas para el final, hubiese logrado culminar con éxito su intento de adelantamiento a Norris.



Los franceses Pierre Gasly (AlphaTauri) y Esteban Ocon (Renault), el italiano Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) y el alemán Sebastian Vettel (Ferrari) completaron el 'Top 10', con el debutante canadiense Nicholas Latifi (Renault) como undécimo y último coche que pasó por meta.



El caos se adueñó desde el comienzo de Red Bull Ring, donde solo once pilotos lograron ver la bandera a cuadros. El ruso Daniil Kvyat (AlphaTauri), el tailandés-británico Alexander Albon (Red Bull), el finlandés Kimi Räikkönen (Alfa Romeo), el británico George Russell (Williams), el francés Romain Grosjean (Haas), el danés Kevin Magnussen (Haas), el canadiense Lance Stroll (Racing Point), el australiano Daniel Ricciardo (Renault) y el holandés Max Verstappen (Red Bull) no pudieron acabar.



A pesar de los tres puestos de penalización en parrilla por exceder la velocidad en bandera amarilla en la sesión de calificación, Hamilton remontó hasta el segundo lugar en la salida para ponerse detrás de Bottas. Las sucesivas banderas amarillas y los neumáticos duros, desgastados en el tramo final, provocaron el fatídico desenlace para el vigente campeón del mundo a falta de nueve vueltas.



Albon, que llegaba con compuesto medio dispuesto, se dispuso a sobrepasarle, pero cuando le tenía superado por fuera, el inglés le cerró el hueco y acabó en la grava. El tailandés puso fin a su participación, y la sanción a Hamilton inició el carrusel de cambios finales.



El principal, el sorprendente tercer lugar final de Lando Norris, ayudado también por otra penalización a Pérez, para alcanzar el primer podio de su vida. Leclerc, aunque entró en meta por detrás del campeón del mundo, acabó segundo y encontró premio a su gran labor durante la cita austriaca.



Así, Bottas se convierte en el primer líder del Mundial, que seguirá el próximo fin de semana con el Gran Premio de Estiria, que también se disputará en el Circuito de Red Bull Ring en Spielberg (Austria).