Europa.- El 'Ocean Viking' desembarcará en Sicilia a los 180 migrantes rescatados tras declararse en situación "crítica"

05/07/2020



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El barco de rescate 'Ocean Viking' ha recibido autorización para atracar en Puerto Empedocle, en Sicilia, para desembarcar a los 180 migrantes rescatados que estaban en situación "crítica" hasta el punto de que uno de ellos se intentó suicidar el viernes.



La ONG SOS Mediterranée que gestiona el 'Ocena Viking' ha informado de que "finalmente el buque ha recibido instrucciones de dirigirse a Sicilia. Los 180 supervivientes desembarcarán mañana en el puerto".



"La demora innecesaria de este desembarco ha puesto vidas en riesgo. En los últimos días la UE ha guardado silencio. No ha habido ninguna iniciativa para retomar el Acuerdo de Malta para la reubicación de los rescatados. No ha habido ninguna señal de solidaridad con los Estados costeros", ha añadido la ONG.



Además, el grupo informa de la evaluación de un médico que pudo visitar el viernes el 'Ocean Viking' que confirmaría lo que habían comunicado previamente a las autoridades: "he podido ver en el barco un enorme malestar psicológico hasta el punto de que se podría considerar que la situación está casi fuera de control tanto para los invitados como para la tripulación".



El flujo de pateras continúa en el Mediterráneo central sin ninguna estrategia coordinada de rescate y desembarco en Europa. Malta e Italia han limitado las entradas en estos últimos meses alegando razones de salud pública y varios migrantes trasladados recientemente a puertos italianos han dado positivo por coronavirus.



De forma paralela, la Guardia Costera libia continúa también con sus interceptaciones y devoluciones al país norteafricano. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), solo el jueves fueron devueltas unas 300 personas a Libia, mientras que la cifra desde principios de año superaría las 5.500.