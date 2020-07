El campo mexicano busca reducir la dependencia de EE.UU. pese al T-MEC

El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de México, Víctor Villalobos, habla el pasado lunes 29 de junio durante una entrevista con Efe en Ciudad de México (México). EFE/José Méndez

México, 5 jul (EFE).- México sigue trabajando en la diversificación de mercados agroalimentarios para reducir la dependencia del mercado estadounidense pese a la entrada en vigor del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), una estrategia que venía potenciando ya antes de la pandemia.

El secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, confirmó a Efe estar "trabajando intensamente" en la búsqueda de nuevos intercambios comerciales más allá de la opción estadounidense, adonde México exportó el 75,7 % de sus productos agroalimentarios en 2019.

IMPORTANCIA DE DIVERSIFICAR

"Es bueno diversificar porque se está menos sujeto a los riesgos de una relación. Pero Estados Unidos es un gran cliente por razones obvias: por el T-MEC y porque la cercanía lo hace muy fácil", consideró al respecto Gustavo Merino, profesor de Economía en el Instituto Tecnológico de Monterrey.

Merino recordó este sábado que las exportaciones agropecuarias de México "han crecido brutalmente en los últimos años", por lo que el margen de mejora en ese aspecto es pequeño pero se puede explotar.

Según los datos del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), el valor del comercio exterior de productos agroalimentarios mexicanos ha crecido un 127 % en la última década, pasando de sumar 17.801 millones de dólares en 2010 a 38.789 millones en 2019.

"No hemos percibido una disminución en cuanto a la demanda en los productos de exportación (durante la pandemia)", aseguró Villalobos tras revelar que la semana pasada se dio inicio a "la exportación de uva de mesa a Corea del Sur".

MERCADOS INTERESANTES

"Yo le apostaría mucho a Europa, al este de Asia y quizá un poco de Oriente Medio", especificó Merino al destacar que esos mercados ya se han empezado a explorar.

México y la Unión Europea formalizaron en abril un nuevo tratado de libre comercio entre ambos territorios, el TLCUEM, que entrará en vigor con mucha probabilidad en el segundo semestre de 2021 y que mejorará el intercambio con el que ya es el tercer socio comercial del país latinoamericano.

En 2019, el comercio México-UE sumó 75.500 millones de dólares; las inversiones de los 27 países de la UE en México alcanzaron cerca de 180.000 millones de dólares.

El secretario de Agricultura enfatizó también la importancia de crecer en las exportaciones a China, que el año pasado sumaron solo 611 millones de dólares.

"Estamos en contacto con mi contraparte en el Gobierno chino para reactivar una gestión que estábamos haciendo respecto a diferentes productos y, sobre todo, al incremento de los volúmenes de exportación", valoró.

El pasado mes de enero, México exportó los primeros cargamentos de plátano a China.

Villalobos explicó que, sobre todo en el contexto de la pandemia de la COVID-19, está trabajando en potenciar el intercambio con los países latinoamericanos, una idea que para Merino debería estar enfocada sobre todo en Centroamérica.

LA AYUDA DEL T-MEC

El profesor del Tecnológico de Monterrey, pese a insistir en la relevancia de la diversificación, apuntó también que hay "que seguir promoviendo el trabajo con Estados Unidos", sobre todo "con un buen tratado" como el recién estrenado T-MEC.

Merino no olvidó los peligros del acuerdo para el sector agroalimentario mexicano, sobre todo centrados en los compromisos adquiridos en materia ambiental y de derechos laborales, pero destacó el tercer nombre en esa lista: Canadá.

"Con Canadá es poco lo que comerciamos. Creo que tendríamos que ver, si somos tan exitosos con Estados Unidos, por qué no podríamos serlo también con Canadá", lanzó.

Las exportaciones agropecuarias al país norteño supusieron el 2,2 % de lo vendido al exterior en 2019, con un valor de 819 millones de dólares.

El secretario de Agricultura también manifestó su "intención de seguir incrementando la presencia de productos" mexicanos en Canadá, para lo que está "trabajando de forma muy directa" con su homóloga canadiense.