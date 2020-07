EEUU.- Trump se compromete a "proteger el modo de vida americano que comenzó con Cristóbal Colón"

29/06/2019 FILED - 29 June 2019, Japan, Osaka: US President Donald Trump arrives to attend the third working session of the G20 summit. Trump said he will fight to protect the American "way of life" that started when Italian explorer Christopher Columbus "discovered" America. Photo: Bernd von Jutrczenka/dpa POLITICA INTERNACIONAL Bernd von Jutrczenka/dpa



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha manifestado este domingo su voluntad de "proteger el modo de vida americano que comenzó con Cristóbal Colón" durante la celebración de la festividad del 4 de julio, Día de la Independencia, en la Casa Blanca.



"Juntos lucharemos por el sueño americano y lo defenderemos, para proteger y preservar el estilo de vida estadounidense, que comenzó en 1492 cuando Colón descubrió América", ha declarado el mandatario, en plena ofensiva contra la retirada de estatuas y monumentos históricos en todo el país por parte de activistas y manifestantes de oposición, que denuncian su carácter colonialista.



Sin ir más lejos, esta pasada noche un grupo de manifestantes ha derribado una estatua de Colón y la han tirado al puerto de Inner Harbor en Baltimore, ciudad ubicada en el estado estadounidense de Maryland.



Según Louis Krauss, que ha compartido el vídeo del derribo de la estatua en redes sociales, había al menos 300 personas reunidas en el lugar. "Después de caer, la estatua se ha roto en varios pedazos, que han sido arrastrados y arrojados al Inner Harbor", ha dicho Krauss a la cadena de televisión CNN.



Esta estatua de Colón --una figura polémica en Estados Unidos, especialmente entre los nativos americanos-- se colocó hace más de 30 años en Baltimore.



En respuesta, Trump ha avisado que "jamás permitiremos que una turba enfurecida derribe nuestras estatuas, borre nuestra historia, adoctrine a nuestros hijos o pisotee nuestras libertades".



Trump firmó a finales de mes una orden ejecutiva para proteger los monumentos estadounidenses, que incluye anexos donde se anuncia que los responsables de incitar a desórdenes públicos serán perseguidos "hasta donde alcance la ley".



La orden, publicada el 27 de junio en la web de la Casa Blanca, garantiza que cualquier persona o grupo que destruya o destruya un monumento o estatua podría enfrentarse a una pena de hasta 10 años de prisión por daño intencionado a una propiedad federal.



La ley, además, ordena que quienes incitan a la violencia y la actividad ilegal san procesados "hasta donde alcance la ley" y avisa a las agencias de seguridad estatales y locales que permitan este daño de que podrían quedarse sin ayudas federales como castigo.



En el mismo discurso, Trump ha comparado la lucha del país norteamericano contra los nazis con sus esfuerzos para "vencer a la extrema izquierda", al tiempo que ha acusado a los manifestantes antirracistas de intentar destruir Estados Unidos.



"Los héroes estadounidenses vencieron a los nazis, destronaron a los fascistas, derribaron a los comunistas, salvaron los valores estadounidenses, defendieron los principios de Estados Unidos y persiguieron a los terroristas hasta los confines de la Tierra", ha indicado Trump.



"Ahora, nosotros estamos en proceso de vencer a la izquierda radical, los marxistas, los anarquistas, los agitadores, los saqueadores y las personas que en muchos casos no tienen idea de lo que están haciendo", ha remachado.