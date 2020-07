EEUU.- Kanye West anuncia su candidatura a la Presidencia de EEUU sin reflejarla ante la Comisión Federal Electoral

April 21, 2019 - Indio, California, United States: Kanye West's Easter Sunday Service during Weekend 2 of the Coachella Valley Music and Arts Festival at the Empire Polo Club on Sunday, April 21, 2019 in Indio, Calif. (Kent Nishimura / Los Angeles Times/Polaris)



La Comisión Electoral de Estados Unidos no tiene constancia de que el rapero Kanye West haya oficializado el anuncio realizado este sábado por el que presenta su candidatura a la Presidencia del país, con el supuesto respaldo económico del magnate Elon Musk y que, de confirmarse en algún momento, debería enfrentarse a numerosos obstáculos logísticos si quiere llegar a tiempo a la votación final de noviembre.



"Debemos cumplir la promesa de América confiando en Dios, unificando nuestra visión y construyendo nuestro futuro. Me presento a presidente de Estados Unidos", escribió West con el 'hashtag' #Vision2020. A continuación le respondía Musk. "¡Tienes mi respaldo total!", escribió.



El único "Kanye" que aparece en la base de datos de la comisión es un candidato del Partido Verde que ha recaudado 0 dólares, según el portal de noticias Politico. El rapero, cuya lealtad política parece recaer de lado del presidente de EEUU, Donald Trump, está a punto de sacar nuevo disco, de ahi que no resulte descabellado pensar que se trata de un ardid publicitario.



Sin embargo, West sí ha defendido objetivos políticos concretos a lo largo de su carrera, comenzando por la reforma del modelo de justicia penal. Tanto él como su esposa, Kim Kardashian West, han defendido una revisión del sistema penitenciario norteamericano.



En cualquier caso, hay que recordar que esta no es la primera vez que West ha anunciado su candidatura. En 2015 ya declaró su intención de comparecer a los comicios de 2020 pero el pasado mes de noviembre aclaró su intención de aplazar su candidatura a 2024.



En principio, West podría presentarse pero se presentarían ante él obstáculos bastante importantes.



Primero, a falta de cuatro meses, sería imposible que compareciera por los dos principales partidos de EEUU. Trump se presenta como incumbente con el respaldo total del partido Republicano mientras que el Partido Demócrata ya ha elegido a Joe Biden como nominado virtual.



West, entonces, debería comparecer como independiente y cumplir el requisito de obtener un mínimo de firmas, así como registrarse en algunos estados antes de una fecha límite. Esta fecha ha pasado algunos de los principales estados del país, pero todavía tendría tiempo de presentarse en otros.



Conctretamente, cinco estados ya han cerrado sus plazos: Illinois (estado natal de West), Indiana, Nuevo México, Nueva York y Texas. Dichos plazos están muy cerca (en dos semanas) en otros seis estados: Delaware, Florida, Michigan, Nevada, Oklahoma y Carolina del Sur.



De los estados cuyos plazos aún no han pasado o dentro de dos semanas, solo seis requieren 10,000 o más firmas para el acceso a la boleta de un candidato independiente: Arizona, California, Maryland, Massachusetts, Missouri y Oregon.



Sea como fuere, sus representantes no han corroborado todavía el anuncio de West a ningún medio estadounidense, casi 12 horas de la publicación del tuit.