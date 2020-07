Desmienten que Roberto Alomar se plantea volver a los Senadores de San Juan

En la imagen, el expelotero puertorriqueño Roberto Alomar. EFE/Thais Llorca/Archivo

San Juan, 5 jul (EFE).- El expelotero puertorriqueño Roberto Alomar no se ha planteado el regreso a los Senadores de San Juan para disputar la liga invernal de la temporada 2020-2021, afirmó este domingo Juan Flores Galarza, presidente de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico Roberto Clemente.

Flores Galarza salió así al paso de versiones de prensas según las cuales Alomar reincorporaría a los Senadores al torneo, en el que no compiten desde la temporada 2015-2016.

Aañadió en un comunicado que no ha recibido ningún tipo de solicitud de franquicia para el regreso de los Senadores.

"Por lo tanto, desmentimos cualquier insinuación al respecto", indicó la LBPRC en el comunicado.