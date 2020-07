Coronavirus.- Trump pone de nuevo en aprietos a las autoridades sanitarias al decir que la COVID-19 es 99% "inocua"

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El comisionado de la Administración sobre Alimentación y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), Stephen Hahn, ha tenido que salir al paso este domingo de las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, en las que afirmaba que el coronavirus es "totalmente inocuo" en el 99 por ciento de los casos.



"No voy a entrar en quién tiene razón o quién no", ha afirmado Hahn, miembro de la fuerza de tarea para el coronavirus de la Casa Blanca, en declaraciones a la cadena CNN. "Lo que diré es que tenemos datos de la fuerza de tarea en la Casa Blanca. Esos datos demuestran que hay un problema grave. La gente debe tomárselo en serio", ha apuntado al ser interrogado de nuevo por la veracidad de las palabras de Trump.



"Apoyo totalmente a los CDC y la información que han dado sobre esta pandemia", ha apuntado Hahn, que ha recordado que la epidemia supone "una situación que cambia rápidamente".



Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) estiman que un 35 por ciento de los casos de contagio son asintomáticos, pero incluso la gente que tiene síntomas leves y los que no tiene síntomas pueden contagiar a otras personas.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que la tasa de mortalidad mundial está por debajo del 1 por ciento, lo que podría servir de base para la afirmación de Trump, pero la OMS también indica que aproximadamente el 20 por ciento de los diagnosticados requieren de atención hospitalaria.



Hahn también se ha referido a quienes no utilizaron mascarilla. "Si no sigues las directrices locales y estatales sobre lo que hacer, estás poniéndote a ti y a tus seres queridos en peligro", ha advertido.



En cuanto a quienes no utilizaron mascarillas en actos recientes de Trump como su discurso en el monte Rushmore del viernes o el Saludo a América de este sábado con motivo del 4 de julio en la Casa Blanca, Hann ha argumentado que "las circunstancias son diferentes". "Se hacen tests periódicamente. El presidente se hace la prueba regularmente", ha indicado.



Trump ha mencionado además recientemente que el coronavirus "sencillamente desaparecerá", pero Hahn ha reconocido que "estamos siendo testigos de un incremento de los casos, en particular en el Cinturón del Sol". "El virus sigue con nosotros", ha remachado.



Las últimas cifras de la Universidad Johns Hopkins estiman en 2.8 millones los casos totales en Estados Unidos, mientras que las muertes suman 129.718. La curva de contagios está en pleno repunte ascendente, aunque es cierto que la de muertes se mantiene en menos de 1.000 diarias desde hace tres semanas.