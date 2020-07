Coronavirus.- Netanyahu plantea un nuevo modelo de toma de decisiones ante la "situación de emergencia" del coronavirus

28/06/2020 28 June 2020, Israel, Tel Aviv: A woman takes part in an event to mark the annual Gay parade which was cancelled this year amid the spread of the coronavirus pandemic. Photo: Ilia Yefimovich/dpa POLITICA INTERNACIONAL Ilia Yefimovich/dpa



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha avisado este domingo que podría ser necesario un nuevo sistema de toma de decisiones al margen del habitual modelo parlamentario como medida de fuerza mayor, ante el aumento del número de infecciones en el país, que ha registrado en las últimas horas 803 nuevos casos tras rebasar el viernes el umbral de los 1.000 contagios diarios.



El Gobierno ya ha vuelto a imponer algunas medidas de restricción previamente suspendidas, pero Netanyahu ha descrito las últimas 48 horas como una "situación de emergencia".



"No podemos abordar la legislación de la Knesset (el Parlamento), como si todo fuera normal", ha señalado. "Queremos avanzar tanto en los medios para tomar decisiones como en la toma de decisiones en sí, para efectuarla a una escala y magnitud diferentes" para combatir el virus, ha señalado, sin dar más detalles.



"Estamos en medio de un nuevo ataque del coronavirus, un ataque muy fuerte que está aumentando y extendiéndose tanto en todo el mundo como aquí también", ha declarado el primer ministro en una reunión semanal de su Consejo de Ministros, celebrada este domingo.



El gabinete se reunirá de nuevo este lunes el lunes para considerar la posibilidad de volver a imponer las restricciones nacionales contra el virus en el país, donde 29.366 han dado positivo y 330 han fallecido.



Los expertos israelíes todavía no han entrado a valorar en profundidad estos aumentos de los contagios, que podrían atribuirse a un aumento del número de pruebas o, en el peor de los casos, a la excesiva aceleración de la reapertura del país.



Por todo ello, el Gobierno israelí ha decidido volver a limitar a 50 el máximo de asistentes a reuniones públicas. En establecimientos pequeños, el límite se reduce a 20 personas.



El primer ministro israelí ha considerado que la recuperación de estas restricciones es imprescindible para mantener la economía en marcha al tiempo que el país sigue luchando contra el coronavirus.



"El virus no se ha ido, todavía está aquí y coleando", avisó Netanyahu este viernes. "Por eso, he hecho hincapié en que la apertura de la economía depende de las pautas de salud", remachó.