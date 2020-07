Coronavirus.- Alemania baja en contagios diarios con 239 casos y solo dos fallecidos en las últimas horas

21/06/2020 21 June 2020, North Rhine-Westphalia, Verl: A Red Cross helper wearing a face mask and protective clothing hands over bread to residents of a house that has been quarantined, as several apartment buildings in which Toennies Group' workers live have been quarantined after positive coronavirus tests. Photo: David Inderlied/dpa POLITICA INTERNACIONAL David Inderlied/dpa



Alemania ha registrado este domingo 239 nuevos casos de coronavirus, un descenso frente a los 422 del sábado, y dos fallecimientos más, por siete de ayer), que sitúan el total de decesos en 9.012 personas.



En total, 196.335 personas han contraído el virus en todo el país desde la declaración de la pandemia, según el nuevo balance del Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana responsable del control y el seguimiento de enfermedades infecciosas.



El balance constata que unas 181.700 personas se han recuperado de la enfermedad, tras 300 nuevas altas en las últimas horas.



Una semana más, Baviera es el estado alemán más afectado, con 48.655 contagios totales y 2.600 fallecidos, aunque la población no ha registrado ni contagios ni muertos en las últimas horas.



A continuación, Renania del Norte-Westfalia, con 43.990 casos y 1.687 decesos, y Baden-Wurtemberg, con 35.807 casos y 1.837 muertos, este último estado también sin cambios respecto a ayer, según el balance. Berlín, la capital, registra 8.434 casos y 215 muertos.



El rebrote más importante de las últimas semanas ha tenido lugar en Renania del Norte-Westfalia, donde más de 1.500 trabajadores del matadero más grande de Alemania, operado por la empresa Tönnies, han dado positivo por coronavirus desde mediados de junio.



El miércoles, las autoridades del estado informaron de que los trabajadores del matadero del distrito de Guetersloh, situado en el oeste de Alemania, tendrán que permanecer en cuarentena hasta el 17 de julio.



Por su parte, la canciller alemana, Angela Merkel, ha dedicado su mensaje semanal de este sábado a los ciudadanos mayores de 65 años del país, a quienes ha agradecido la perseverancia demostrada durante la pandemia de coronavirus, dada su vulnerabilidad especial ante el virus.



"Sé que para ustedes, la vida cotidiana, que a menudo es difícil y solitaria , se ha vuelto todavía más difícil y solitaria", ha explicado la canciller. "Pero, a pesar de todas estas dificultades, no he encontrado ira en muchas personas mayores, sino comprensión hacia nuestra política de restricciones de contactos, necesarias para evitar los contagios. Por eso, se lo agradezco mucho", ha agregado.