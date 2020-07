Cinco consejos para no renunciar a la belleza con la mascarilla

MADRID, 5 (CHANCE)



Hemos estado durante tres meses sin utilizar maquillaje, pero ahora, con la desescalada hemos retomado con más fuerza que nunca la costumbre de hacerlo recurriendo a los básicos que no faltan en el día a día y aplicando extras en los días más especiales. Y ahora que tenemos que salir de casa siempre con mascarilla, debemos tener más en cuenta que nunca los trucos de belleza y aseo pertinentes. Para cuidar la piel de nuestra cara en esta vuelta a la rutina de maquillaje, Uala nos ha enumerado cinco consejos con los que mantener un buen estado de la demis facial, sin que el rostro presente alteraciones:



1.Reduce la cantidad de producto. Llevar la mascarilla significa cubrir la cara, pero también la piel que, especialmente en verano y debido a las altas temperaturas, necesitará más espacio para respirar. Y es por ello que es aconsejable no aplicar muchas capas de productos diferentes, que podrían actuar de manera opuesta, creando un ambiente húmedo y, como resultado, causar piel sudorosa, poros ocluidos, espinillas, granos e irritación. Si se opta por no prescindir de la base de maquillaje favorita, es esencial recordar que sólo se deben utilizar productos impermeables y sin transferencia para evitar que se ensucie la mascarilla.



2.Apuesta por el maquillaje en polvo y resalta la mirada. Para conseguir un maquillaje delicado y eficaz, es aconsejable optar por los polvos y los productos minerales ya que son menos propensos a fundirse y transferirse del rostro a la mascarilla. Los expertos de Uala aconsejan potenciar la zona de los ojos apostando por el corrector, las sombras de ojos, el delineador y la máscara de pestañas.



3.La rutina de cuidado labial no debe faltar. Aunque los labios queden ocultos por la mascarilla, es importante cuidarlos y para ello se requiere un exfoliante y un buen bálsamo labial.



4.Toallitas para reducir la sudoración y los brillos. Aquellos que sufren de hiperhidrosis, o sudoración en exceso, no lo tienen fácil con la mascarilla; y para hacer frente a este problema, desde Uala aconsejan tener siempre a mano toallitas absorbentes que eliminen el exceso de grasa, ya que son excelentes aliadas para eliminar los brillos de la cara y reducir la sudoración.



5.Especial cuidado de la piel una vez que se retira la mascarilla. Es importante limpiar bien la piel con un limpiador suave y un tónico purificador por razones tanto higiénicas, como estéticas. Una vez que la piel se ha limpiado a fondo, es aconsejable aplicar una crema hidratante.