Chile.- Chile anuncia aplazamiento de hipotecas y créditos blandos para apoyar a la clase medida ante la crisis

17/04/2020 El presidente de Chile, Sebastián Piñera



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha anunciado este domingo un plan de protección para la clase media que incluye créditos blandos por 1.500 millones de dólares, aplazamiento del pago de créditos hipotecarios, ampliación del subsidio de arriendo y créditos para financiar el acceso a la educación superior.



La iniciativa ha contado con la participación de "muchos sectores, pero especialmente de los partidos de Chile Vamos", aunque se enmarca en el acuerdo con la oposición en base al objetivo de avanzar en protección social, en la recuperación económica, sin renunciar a la "responsabilidad fiscal".



Por otro lado, el presidente apuntó que el gobierno ya se encuentra trabajando en un plan de reactivación económica que se aplicará cuando termine la crisis sanitaria y que tiene como objetivo reducir las cifras de desempleo y bajar el número personas con su relación laboral suspendida.



En el paquete anunciado este domingo se incluyen créditos que permitirán cubrir hasta un 70 por ciento de la caída en ingresos con un tope de 2.600.000 pesos (2.900 euros) que se cobrará en cuatro cuotas mensuales de hasta 650.000 pesos. Esta ayuda será entregada por la Tesorería General de la República tras solicitud online que valide la caída de la renta de las personas. La tasa de interés de dicho beneficio será de 0 por ciento con el único reajuste con el IPC y tendrá un plazo de cuatro años para que su devolución.



Otra de las iniciativas anunciada es la posibilidad de postergar el pago de los créditos hipotecarios por medio de una garantía estatal. Los bancos deberán crear un mecanismo para facilitar este beneficio que permitirá postergar el pago de hasta 6 cuotas.



Igualmente se amplia el subsidio de arriendo a la clase media a través de una nueva postulación dirigida a grupos familiares de ingresos bajos y medios con caída comprobada de ingresos superior al 30 por ciento que no han obtenido con anterioridad al Subsidio de Arriendo y que no están cubiertos por la segunda entrega del Ingreso Familiar de Emergencia.



En educación se abre un nuevo plazo para solicitar el crédito para la educación superior para estudiantes que no cuenten con otro beneficio o préstamo estudiantil y que hayan visto menoscabada su situación financiera.



En respuesta, el presidente del opositor Partido por la Democracia (PPD), Heraldo Muñoz, ha señalado de que "ya era ahora que (Piñera) escuchara el dolor de la clase media", aunque se ha lamentado por la propuesta en sí. "La solución no puede ser endeudar más a una clase media que está sobreendeudada", ha indicado en declaraciones a Radio Cooperativa.



En la misma línea, la senadora por Democracia Cristiana Ximena Rincón ha indicado que "a una clase media ahogada por la baja de ingresos, cesantía y deudas, Gobierno ofrece plan de Protección a la Clase Media, queriendo aumentar los 11 millones de endeudados. ¿Dónde está su esfuerzo?".



La crisis social y económica en Chile se ha agravado con el coronavirus, que en el último boletín ha sumado 3.685 nuevos casos y 116 muertos más en 24 horas para un total de 6.308 muertos y 295.532 positivos. Los pacientes hospitalizados en UCI son 2.078, de los cuales 385 se encuentran en estado crítico.