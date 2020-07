Bartomeu: "Parece ser que (el VAR) siempre favorece al mismo"

El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu (i), conversa con el entrenador del primer equipo, Quique Setién. EFE/Quique García/Archivo

Madrid, 5 jul (EFE).- Josep María Bartomeu, presidente del Barcelona, se ha quejado este domingo, tras la victoria del Barcelona en Villarreal (1-4), de que el VAR estas últimas semanas ha sido "poco equitativo" y "parece ser que siempre favorece al mismo", en referencia al líder de LaLiga Santander, el Real Madrid, que volvió a ganar en San Mamés con un tanto de penalti.

Bartomeu señaló a Movistar+ que le "sabe mal" decir esto "porque es la mejor liga del mundo", pero quiso ofrecer su mensaje: "El VAR no está dando la altura que nos creíamos. Es poco equitativo. Desde que ha pasado esta época post-COVID o post-confinamiento está repercutiendo en algunos resultados y algunos no están siendo buenos para muchos equipos. Parece ser que siempre favorece al mismo".

"A pesar de que estos resultados no han sido buenos (los de su equipo), por supuesto, sí que es verdad que ha habido muchos partidos en los cuales el VAR no ha sido equitativo y ha favorecido siempre a un equipo y hay muchos equipos que se han visto perjudicados", reiteró.

Bartomeu apuntó que hace tiempo hablaron con la Federación, en diciembre, en la necesidad de revisar los protocolos. "El VAR tiene que mejorar, ayudar al árbitro, para eso es la tecnología. Y lo hemos visto durante las últimas semanas. Todo el mundo ha visto imágenes y jugadas en las que no ha estado equitativa la forma con que se ha gestionado el VAR".

El presidente del Barcelona, que está a cuatro puntos del Real Madrid, señaló que el conjunto azulgrana lo que tiene que hacer es preparar el partido del próximo miércoles contra el Espanyol y seguir en la lucha por la Liga porque no piensan "bajar los brazos", aunque tienen que "esperar a que el líder tenga malos resultados".

Negó rotundamente que el puesto de Quique Setién corra peligro, porque "tiene la confianza de todos" en el club, "equipo, jugadores, directiva, y está haciendo un gran trabajo".

"Nos quedan cuatro partidos esta liga, hay que seguir luchando esta liga, hay que luchando hasta el final. Tiene que pinchar por supuesto el líder, y luego viene la Champions. Tenemos muchos partidos para jugar muy importantes esta temporada", dijo.

Bartomeu ensalzó la victoria sobre el Villarreal "pero sobre todo por el juego". "El equipo ha hecho un partido muy serio, de gran valor, con dominio absoluto, con goles. Podemos estar muy satisfechos, muy contentos, con la actuación de todo el equipo", aseveró el máximo mandatario, quien felicitó a los futbolistas por una "victoria de gran valor y muy buena".

A su juicio se vio a un Barcelona "muy dinámico", que disfrutó de más ocasiones para haber logrado un triunfo más amplio y que se divirtió y divirtió. "Este es el camino de un equipo campeón que quiere luchar por los títulos y la Liga por supuesto hay que luchar hasta el final", apostilló.