Atletas de Ecuador recuperarán su nivel antes de diciembre, pensando en Tokio 21

En la imagen un registro del atleta ecuatoriano Alex Quiñonez, en Catar. EFE/Lavandeira jr/Archivo

Guayaquil (Ecuador), 5 jul (EFE).- Atletas y entrenadores de Alto Rendimiento en Ecuador indicaron este domingo que, si bien, no todos han salido del confinamiento por la pandemia de la COVID-19, se entrenan para recuperar el nivel antes de diciembre próximo, pensando en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021..

"Hace unos veinte días volvimos a la preparación al aire libre. Se está dando un nuevo comienzo a la preparación con la posibilidad de competir a finales de este año, son los objetivos principales de este grupo de trabajo", expresó a Efe Nelson Gutiérrez, que entrena a atletas de pruebas de velocidad.

Gutiérrez entrena a Alex Quiñónez, Ángela Tenorio y Anahí Suárez, candidatos por Ecuador para participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, de manera especial el primero de ellos, que ya completó la marca requerida.

"Seis meses para la fuerza rápida son suficientes para llegar en buena forma. Esperemos que de aquí en adelante podamos trabajar ya en pista. Al momento se entrena en forma individual en terreno abierto, pero privado, como precaución para la integridad de los atletas", añadió.

El marchista David Hurtado dijo a Efe que permanece entrenándose en casa. "Todavía no se autorizó la utilización de la pista atlética de 'Los Chasquis' donde normalmente me entreno, (en la capital ecuatoriana), pero en lo posible trato de mantener mi nivel físico", agregó.

"Cuando vuelva a la pista lo haré en forma paulatina, muy de menos a más, comenzando con una hora y media de práctica hasta llegar a recuperar el nivel; creo que en unos tres a cuatro meses como máximo", resaltó uno de los andarines con opción de ir a Juegos Olímpicos.

La campeona mundial de levantamiento de pesas, Neisi Dajomes, dijo a Efe que todavía no ha podido juntarse con su equipo de trabajo.

"Me entreno en un gimnasio, pero sin alcanzar el cien por ciento, trabajo más en fortalecimiento", añadió.

"Gracias a que no paré mi preparación, manteniendo vivo el sueño olímpico, creo que requeriré de unos 45 días de entrenamiento normal y continuo para estar nuevamente en un nivel bastante bueno", dijo Dajomes, quien busca una medalla olímpica.