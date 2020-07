Argentina renueva oferta y extiende plazo para canje de deuda a fines de agosto

El gobierno argentino dará a conocer este domingo una mejora de la oferta a acreedores de su deuda en dólares por unos 66.000 millones de dólares y prorrogará la negociación hasta fines de agosto, anunció el presidente argentino, Alberto Fernández.

"La nueva oferta se va a conocer hoy (domingo). Va a estar abierta hasta fines de agosto. Es un esfuerzo enorme el que estamos haciendo. Es el máximo esfuerzo que podemos hacer", declaró Fernández a radio Milenium.

El vencimiento de las negociaciones con los acreedores iniciadas el 20 de abril estaba previsto para el 24 de julio, sin embargo el gobierno las volvió a extender hasta el 28 de agosto en busca de un acuerdo de canje de bonos por unos 66.000 millones emitidos bajo ley extranjera.

La propuesta debe primero publicarse en el Boletín Oficial y luego ser presentada ante la SEC (Comisón de Valores) en Nueva York.

Una fuente gubernamental dijo a la AFP que la nueva propuesta de reestructuración "se acerca a 53 dólares" por cada plancha de 100 dólares. La primera oferta estaba en el orden de los 39 dólares por cupón de 100 dólares y fue rechazada por la mayoría de acreedores.

Según Fernández, las conversaciones "están bien encaminadas" y expresó su deseo de que "terminen bien".

Argentina propuso un canje a los tenedores de bonos bajo legislación extranjera, pero no alcanza aún un entendimiento sobre las quitas de intereses y plazos de gracia.

"Espero que los acreedores y la sociedad entiendan que pedirnos más esfuerzo significa empezar a fallar la promesa tomada" que permita a los argentinos "no postergar más a los que están postergados", declaró el mandatario.

En recesión desde 2018, la economía argentina se ha visto más castigada aún por la pandemia del nuevo coronavirus. El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que este año caerá 9,9%.

Con el respaldo del FMI, Fernández insiste en que el arreglo debe ser sostenible para que el país pague lo que está en condiciones de afrontar.

"Si esto se analiza racionalmente acá no se les pide (a los acreedores) que pierdan, sino que dejen de ganar lo que ganaban en exceso", advirtió y se refirió "al gobierno anterior (de Mauricio Macri 2015-2019) que dio condiciones a los títulos insólitas, las que el mundo no daba, que le permitió ganancias a los acreedores que el mundo no reconocía".

Los bonos a canjear representan casi la quinta parte del volumen global de la deuda, de unos 324.000 millones de dólares, equivalente a 90% del Producto Interno Bruto de Argentina.

