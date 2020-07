Argentina.- El juez apunta a un robo o una pelea como móvil del asesinato del exsecretario de Cristina Fernández

27/04/2020 El presidente de Argentina, Alberto Fernández POLITICA INTERNACIONAL Esteban Collazo/Prensa Presidenc / DPA



Carlos Narvarte, el juez encargado del asesinato del antiguo secretario privado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Fabián Gutiérrez, ha apuntado al robo o a una pelea como móvil. Mientras, el Gobierno ha cargado contra quienes han insinuado una posible implicación de las autoridades porque Gutiérrez se había presentado como arrepentido en la causa conocida como los cuadernos de las coimas o sobornos, que implica a Fernández.



"En principio" el móvil político "no se observa en esta causa" ha explicado tras interrogar a los cuatro detenidos. "Todo indica que pudo haber sido un desacuerdo, luego una pelea, o un móvil del robo", ha indicado Navarrete en declaraciones a Radio Mitre.



"Ya se hicieron las pericias en el domicilio de Gutiérrez, en su rodado, en el lugar donde fue encontrado y yo ya indagué a todos los presuntos responsables", ha explicado el magistrado, quien en las próximas horas tiene que "resolver un pedido de excarcelación de los defensores".



Además, el juez también espera los resultados de la autopsia que se realizaba este domingo en Río Gallegos, adonde el cuerpo fue trasladado de madrugada.



"Hay testimonios que indican una posible amistad o relación íntima" entre uno de los detenidos y Gutiérrez, quien por esa razón se inclina por hipótesis de "la desavenencia de entre dos personas".



INSINUACIONES "MISERABLES"



Mientras, el presidente argentino, Alberto Fernández, ha calificado de "canallesco" sembrar "dudas sobre la muerte" de Gutiérrez y ha advertido de que "solamente insinuar" una vinculación con el Gobierno "es una actitud tan miserable que es muy difícil de entender".



"Todos queremos saber qué pasó con Fabián Gutiérrez, quién lo mató, cuáles son los móviles, pero insinuar que eso ocurrió por motivos de la causa que se conoce como la causa de los cuadernos y que el gobierno puede estar involucrado es realmente una actitud tan miserable que es muy difícil de entender", ha apuntado el mandatario en una entrevista con radio Milenium.



"Pedimos que se esclarezca (el crimen) y que los responsables se hagan cargo. El resto es toda una fabulación de una parte de la oposición que no entiende lo que pasa en la Argentina", ha argumentado.



Así hay ciertos dirigentes de Cambiemos que "inculpan y acusan con una facilidad que por momentos es espeluznante" y "a eso se suman los que quieren dividir".



PRO, UCR y Coalición Cívica, en la oposición, han publicado un comunicado bajo el título "Un crimen de extrema gravedad institucional" en el que pide que "la investigación pase a la órbita de la justicia federal" y que "no haya familiares de la vicepresidenta Cristina Kirchner en el proceso".